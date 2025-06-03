У Пенсійному фонді нагадали умови виплати грошової допомоги до Дня Незалежності

У 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік.

Фото: bolgrad-rda.od.gov.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало умови виплати грошової допомоги до Дня Незалежності.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», у 2025 році».

Порядок виплати затверджено постановою Уряду від 27 грудня 2023 року № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

У 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік. Пенсіонерам, що мають на неї право, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, додатково до органів Пенсійного фонду України звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу/працюють та не є пенсіонерами, кошти будуть спрямовані на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих роботодавцями заявок.

Особи, які не є пенсіонерами та проходять службу/працюють, мають переконатися, що у роботодавця є в наявності документи про вашу належність до ветеранів війни.

Тим громадянам, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві (довільної форми) зазначаються реквізити документів, що підтверджують особу; номер банківського рахунку для одержання виплати; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.

До заяви додаються:

- копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (при особистому зверненні пред'являються оригінали);

- копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні — оригінал цього документу).

Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року.

Заява на виплату подається в один зі способів:

- особисто, до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

- поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

- онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

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