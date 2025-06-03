В Пенсионном фонде напомнили условия выплаты денежной помощи ко Дню Независимости

В 2025 году механизм осуществления выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины остается таким же, как и в прошлом году.

Фото: bolgrad-rda.od.gov.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило условия выплаты денежной помощи ко Дню Независимости.

Кабинет Министров Украины принял постановление «О установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», в 2025 году».

Порядок выплаты утвержден постановлением Правительства от 27 декабря 2023 года № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

В 2025 году механизм осуществления выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины остается таким же, как и в прошлом году. Пенсионерам, имеющим право на такую помощь, она будет выплачена в августе вместе с пенсией — дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно.

Ветеранам войны, которые проходят службу/работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу / работают, на основании заявок, поданных работодателями.

Лица, не являющиеся пенсионерами и проходящие службу/работающие, должны убедиться, что у работодателя имеются документы, подтверждающие их принадлежность к ветеранам войны.

Гражданам, имеющим право на выплату, но не являющимся пенсионерами и не проходящим службу / не работающим, для получения помощи необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В заявлении (произвольной формы) указываются:

реквизиты документов, удостоверяющих личность;

номер банковского счета для получения выплаты;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты удостоверения личности, дающего право на получение денежной выплаты.

К заявлению прилагаются:

копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении предъявляются оригиналы);

копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении — оригинал этого документа).

Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если возможности подать заявление в указанный срок нет, это можно сделать до 1 октября 2025 года.

Заявление на выплату подается одним из следующих способов:

лично, в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному / зарегистрированному месту жительства (пребывания);

по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с наложением квалифицированной электронной подписи.

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