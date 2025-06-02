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Налоговая в мае перевыполнила план и собрала на 5 млрд гривен больше

21:40, 2 июня 2025
У целом в мае в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 121,9 млрд грн.
Налоговая в мае перевыполнила план и собрала на 5 млрд гривен больше
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Государственная налоговая служба завершила май с перевыполнением плана поступлений — плюс 5,2 млрд грн в общий фонд госбюджета. В то же время за 5 месяцев сверх плана поступило 51,6 млрд грн (+11% к плану). Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

По его словам, в целом в мае 2025 года в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 121,9 млрд грн (+21,9% к маю 2024 года).

Основные показатели за май:

• НДФЛ — 30,3 млрд грн (+10,7% к плану)
• Налог на прибыль предприятий — 45,4 млрд грн (+5,2% к плану)
• Акциз с произведённых и ввезённых товаров — 15,3 млрд грн (+3,3% к плану)

Возмещение НДС:

• 15,5 млрд грн — возмещено в мае
• 70,9 млрд грн — возмещено за 5 месяцев 2025 года
• +23,8% (13,6 млрд грн) — к факту января-мая 2024 года

Поступления за январь–май 2025 года:

• 520,3 млрд грн — поступления в общий фонд госбюджета
• +18,1% (79,8 млрд грн) — к фактическим поступлениям за январь–май 2024 года

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