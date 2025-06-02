Практика судів
  1. В Україні

Податкова у травні перевиконала план і зібрала на 5 млрд гривень більше

21:40, 2 червня 2025
Загалом у травні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн.
Податкова у травні перевиконала план і зібрала на 5 млрд гривень більше
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба завершила травень з перевиконанням плану надходжень – плюс 5,2 млрд грн до загального фонду держбюджету. Водночас за 5 місяців понад план надійшло 51,6 млрд грн (+11% до плану). Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.

За його словами, загалом у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн (+21,9% до травня 2024 року).

Основні показники за травень:

  • ПДФО — 30,3 млрд грн (+10,7% до плану)
  • Податок на прибуток підприємств — 45,4 млрд грн (+5,2% до плану)
  • Акциз з вироблених та ввезених товарів — 15,3 млрд грн (+3,3% до плану)

Відшкодування ПДВ:

  • 15,5 млрд грн — відшкодовано у травні
  • 70,9 млрд грн — відшкодовано за 5 місяців 2025 року
  • +23,8% (13,6 млрд грн) — до факту січня-травня 2024 року.

Надходження січня-травня 2025 року:

  • 520,3 млрд грн — надходження до загального фонду держбюджету
  • + 18,1% (79,8 млрд грн) — до факту надходжень за січень-травень 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші податкова держбюджет податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто з кандидатів в апеляційні адміністративні суди вдало пройшов пленарне засідання ВККС – відомі прізвища

Двоє кандидатів змогли подолати негативний висновок ГРД, а ще двоє – ні.

Підготовку проходитимуть і чоловіки, і жінки – Верещук повідомила про внесення до парламенту законопроекту щодо національного спротиву

Як зазначила Ірина Верещук, підготовка до національного спротиву відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Депутати так і не виконали норму закону про бюджет щодо доплат суддям місцевих суддів – РСУ вирішила звернутися до парламенту

Нормі закону про бюджет щодо доплат суддям першої інстанції виповнилося півроку, але законопроект про ці доплати досі не прийнятий.

Рада суддів звернулася до Президента щодо підписання закону про реформу оплати праці держслужбовців

Прийнятий закон про реформу оплати праці державних службовців було спрямовано на підпис Володимиру Зеленському ще 17 березня – планувалося, що він набере чинності з 1 квітня і дозволить дещо підвищити зарплати в апаратах судів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду