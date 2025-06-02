Податкова у травні перевиконала план і зібрала на 5 млрд гривень більше

Державна податкова служба завершила травень з перевиконанням плану надходжень – плюс 5,2 млрд грн до загального фонду держбюджету. Водночас за 5 місяців понад план надійшло 51,6 млрд грн (+11% до плану). Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.
За його словами, загалом у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн (+21,9% до травня 2024 року).
Основні показники за травень:
Відшкодування ПДВ:
Надходження січня-травня 2025 року:
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