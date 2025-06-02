Податкова у травні перевиконала план і зібрала на 5 млрд гривень більше

Загалом у травні до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн.

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Державна податкова служба завершила травень з перевиконанням плану надходжень – плюс 5,2 млрд грн до загального фонду держбюджету. Водночас за 5 місяців понад план надійшло 51,6 млрд грн (+11% до плану). Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.

За його словами, загалом у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн (+21,9% до травня 2024 року).

Основні показники за травень:

ПДФО — 30,3 млрд грн (+10,7% до плану)

Податок на прибуток підприємств — 45,4 млрд грн (+5,2% до плану)

Акциз з вироблених та ввезених товарів — 15,3 млрд грн (+3,3% до плану)

Відшкодування ПДВ:

15,5 млрд грн — відшкодовано у травні

70,9 млрд грн — відшкодовано за 5 місяців 2025 року

+23,8% (13,6 млрд грн) — до факту січня-травня 2024 року.

Надходження січня-травня 2025 року:

520,3 млрд грн — надходження до загального фонду держбюджету

+ 18,1% (79,8 млрд грн) — до факту надходжень за січень-травень 2024 року.

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