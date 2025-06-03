Украинцам напомнили, какие условия должны указываться в договоре аренды земли

Условия договора аренды земли можно разделить на существенные, то есть те, которые обязательно должны содержаться в любом договоре, и дополнительные, то есть те, которые могут быть предусмотрены законодательством для земельных участков определенного целевого назначения.

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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции напомнил, какие условия должны указываться в договоре аренды земли.

Закон Украины «Об аренде земли» (далее – Закон) в ст.13 определяет, что договор аренды земли — это договор, по которому арендодатель обязуется за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязуется использовать земельный участок в соответствии с условиями договора и требованиями земельного законодательства.

Договор аренды земли заключается в письменной форме и по желанию одной из сторон может быть удостоверен нотариально (ст.14 Закона).

Существенные условия договора аренды земли закреплены в ст.15 Закона, а именно:

объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка);

дата заключения и срок действия договора аренды;

арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра, а также ответственности за ее неуплату.

Договор аренды земельного участка под полезащитной лесной полосой должен также содержать условия по содержанию и сохранению таких полос и обеспечению выполнения ими функции агролесотехнической мелиорации.

В договоре аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом также указываются:

размер арендной платы за водный объект;

объем и площадь водного объекта (водного пространства), в том числе рыбохозяйственного технологического водоема;

перечень гидротехнических сооружений, линейных сооружений, мостовых переходов, а также других объектов инфраструктуры, расположенных на земельном участке (при наличии), их характеристики и состояние;

обязательства арендатора по осуществлению мероприятий по охране и улучшению экологического состояния водного объекта, эксплуатации водохранилищ и прудов в соответствии с установленными в установленном порядке режимами работы, а также необходимость оформления права пользования гидротехническими сооружениями и права специального водопользования.

Неотъемлемой частью договора аренды земли в комплексе с расположенным на ней водным объектом является паспорт водного объекта.

Договоры аренды земельных участков частной собственности, а также земельных участков государственной или коммунальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, находящиеся в собственности арендатора, должны содержать условия, предусмотренные ст.33 Закона (о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды земли на новый срок) и ст.126-1 Земельного кодекса Украины (о продлении договора).

Таким образом, условия договора аренды земли можно разделить на существенные, которые обязательно должны быть в любом договоре, и дополнительные, которые могут быть предусмотрены законодательством для участков определенного целевого назначения.

По согласованию сторон в договор аренды земли могут быть внесены и другие условия.

Что касается срока действия договора, обращаем внимание, что согласно нормам ст.251, 252 Гражданского кодекса Украины сроком является определенный период времени, с истечением которого связано действие или событие, имеющее юридическое значение.

Срок определяется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

При этом моментом (термином) является определенный момент во времени, с наступлением которого связано действие или событие, имеющее юридическое значение.

Термин определяется календарной датой или указанием на событие, которое неизбежно наступит.

Следовательно, указание в договоре аренды земли, что он действует до определенной даты (например, до 31.12.2030), то есть термина действия, не соответствует требованиям законодательства, ведь существенным условием договора является именно его срок.

Требование об указании в договорах аренды срока действия распространяется и на нераспределенные (невостребованные) земельные участки, предоставленные в аренду органами государственной власти, органами местного самоуправления до момента их выделения в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев).

Также законодательством установлены требования к минимальному и максимальному сроку действия отдельных договоров.

Например, согласно ч.11 ст.93 Земельного кодекса Украины срок аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства не может быть менее 7 лет, а для земельных участков сельхозназначения для закладки и/или выращивания многолетних насаждений (плодовых, ягодных, орехоплодных, винограда) — не может быть менее 25 лет.

Кроме того, установлено, что срок аренды земельного участка не может превышать 50 лет (ч.4 ст.93 Земельного кодекса Украины).

Согласно нормам ст.24 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» несоответствие договора аренды земли требованиям законодательства может быть основанием для отказа в государственной регистрации права аренды.

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