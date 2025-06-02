Минобороны утвердило изменения в положение о ВВК, которыми ускорят проверку предоставления статуса непригодности к службе

Также введен четкий предельный срок проверки документов ВВК – не более 5 дней со дня поступления документов.

Фото: novyny.live

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Министерство обороны приказом от 2 мая 2025 года №283 утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (изменения в приказ №402).

Внесены следующие изменения:

если постановление ВВК (например, о статусе «пригоден к воинской службе») не требует утверждения вышестоящей инстанцией, документы больше не распечатываются для передачи в ТЦК, а автоматически направляются в электронном виде в реестр «Оберег». В бумажном виде в ТЦК передаются только карты обследования и сопроводительные документы (кроме постановлений). Воинским частям ВВК печатает и направляет две копии постановления.

если постановление ВВК требует утверждения вышестоящей инстанцией (например, о статусе «непригоден» или «временно непригоден» к воинской службе), документы передаются в электронном виде через Кабинет ВВК. Бумажные документы (кроме постановлений) передаются в ВВК высшего уровня не позднее следующего дня после завершения медицинского осмотра. Ранее этот процесс длился до 5 дней и предусматривал печать всех документов.

введен четкий предельный срок проверки документов ВВК – не более 5 дней со дня поступления документов.

если документы проверяет ВВК областного/городского ТЦК, и нет ошибок, документы по постановлению «непригоден» должны быть переданы в штатную ВВК не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически направляются в реестр «Оберег», а бумажные документы – в ТЦК.

если документы проверяет штатная ВВК, то электронный документ и протокол заседания автоматически передаются в реестр. Бумажные копии протокола заверяются печатью и направляются в ТЦК: для военнообязанных – 2 экземпляра, для военнослужащих – 4.

если решение комиссии не требует утверждения штатной ВВК, гражданин может получить документ непосредственно в медицинском учреждении, в котором проходил медицинский осмотр, в день обращения. Ранее решения комиссии выдавались только в ТЦК по месту нахождения на учете.

если утверждение требуется, ТЦК самостоятельно печатает документ с постановлением из реестра «Оберег», заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее документ выдавался только после того, как ТЦК получит протокол заседания штатной ВВК.

Так, из Положения был исключен подпункт 2.5.11, согласно которому оригиналы бумажных документов внештатных ВВК скрепляются печатью учреждения здравоохранения (учреждения), воинской части, в которых эти комиссии образованы.

Во время действия особого периода постановления ВВК районных, городских ТЦК о непригодности к воинской службе призывников оформляются свидетельствами о болезни (приложение 11 к этому Положению), которые не позднее 10-дневного срока со дня окончания медицинского осмотра и проверки ВВК областных (Киевского и Севастопольского городских) ТЦК, направляются средствами информационно-коммуникационной системы «Медицинская информационная система Вооруженных Сил Украины» (ИКС) на утверждение в штатные ВВК согласно административно-территориальной зоны ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы.

Другие постановления ВВК районных, городских ТЦК на особый период оформляются справкой военно-врачебной комиссии (приложение 4 к этому Положению).

Исключены нормы о том, что постановление ВВК вносится врачом – членом призывной комиссии в учетную карту призывника (карту медицинского осмотра призывника на сборном пункте). Кроме этого, исключена норма, что оформленное постановление ВВК относительно годности или непригодности призывника к воинской службе хранится в личном деле призывника.

Вместо этого предусмотрено, что бумажная копия электронного документа с постановлением ВВК изготавливается ТЦК, заверяется печатью ТЦК и вносится в учетную карту призывника (карту медицинского осмотра призывника на сборном пункте) и в личное дело призывника.

Предусмотрено, что во время действия правового режима военного положения проводится рентгенологическое обследование органов грудной клетки, ЭКГ выполняется после достижения 40-летнего возраста и при наличии медицинских показаний, и другие исследования выполняются по показаниям. До изменений было предусмотрено, что «ЭКГ выполняется после 40-летнего возраста и при наличии медицинских показаний. Другие исследования выполняются по показаниям».

В новой редакции изложен п. 3.8 Положения.

Предусмотрено, что постановления ВВК районных, городских ТЦК о годности к воинской службе военнообязанных оформляются справками ВВК (приложение 4 к этому Положению).

В случае принятия постановления о годности, документы с результатами прохождения военнообязанным медосмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) доставляются в районный (городской) ТЦК по месту нахождения военнообязанного на учете не позднее следующего дня после окончания медицинского осмотра. Электронный документ с постановлением ВВК относительно годности военнообязанного к прохождению воинской службы передается из ИКС в базу данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Постановление ВВК при ТЦК о годности, принятое в мирное время при определении предназначения военнообязанного на особый период и включения его в состав воинских команд для комплектования воинских частей (учреждений), действительно в течение 5 лет со дня окончания медосмотра.

Постановление ВВК районных, городских ТЦК о годности военнообязанного к воинской службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.

Если в состоянии здоровья военнообязанного по его обращению или заключениям врачей учреждения здравоохранения возникли изменения, то по направлению руководителя ТЦК проводится повторный медицинский осмотр с целью определения степени годности к воинской службе.

Постановления ВВК районных, городских ТЦК о непригодности к воинской службе военнообязанных оформляются свидетельствами о болезни (приложение 11 к этому Положению), постановления о временной непригодности оформляются справками ВВК (приложение 4 к этому Положению).

В случае принятия постановления о непригодности или временной непригодности к воинской службе, документы с результатами прохождения военнообязанным медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) не позднее 5-дневного срока со дня окончания медицинского осмотра направляются на проверку в ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК.

Электронный документ, которым оформлено постановление (свидетельство о болезни или справка ВВК), направляется в этот же срок на проверку через ИКС. Проверка осуществляется в 5-дневный срок со дня поступления всех документов.

По результатам проверки и в случае выявления ошибок или отсутствия необходимых подтверждающих документов ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК и СП отправляют средствами ИКС документы на доработку в ВВК районных, городских ТЦК и СП, из которых они поступили. ВВК районных, городских ТЦК дорабатывают и повторно отправляют документы на повторную проверку в пятидневный срок со дня возвращения.

После проверки ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК и в случае отсутствия ошибок электронные документы с постановлениями ВВК о временной непригодности к воинской службе передаются из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Другие документы с результатами прохождения военнообязанным медицинского осмотра в бумажной форме (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) направляются в районные (городские) ТЦК по месту нахождения военнообязанных на учете не позднее следующего дня после окончания проверки.

После проверки ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК и в случае отсутствия ошибок электронные документы с постановлениями ВВК о непригодности к воинской службе направляются через ИКС в штатные ВВК в соответствии с административно-территориальной зоной ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы. Другие документы с результатами прохождения военнообязанным медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) направляются в соответствующие штатные ВВК не позднее следующего дня после окончания проверки.

После утверждения постановления, протокол заседания штатной ВВК передается из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не позднее следующего дня после утверждения. Две бумажные копии протокола заседания штатной ВВК заверяются ее печатью, и направляются вместе с документами о результатах прохождения медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) в ТЦК по месту учета не позднее следующего дня после окончания медосмотра.

Бумажная копия документа с постановлением ВВК, не требующего утверждения штатной ВВК, выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, по его запросу в день обращения после окончания медицинского осмотра в учреждении здравоохранения, где проводился медицинский осмотр ВВК, или в ТЦК и СП по месту нахождения на учете. Бумажная копия такого документа заверяется печатью учреждения здравоохранения, где проводился медицинский осмотр (в случае обращения в учреждение здравоохранения), или ТЦК (в случае обращения в ТЦК), и выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, с его подписью об ознакомлении и датой. Бумажная копия документа с постановлением, требующим утверждения штатной ВВК, выдается по запросу лица, прошедшего медицинский осмотр, в ТЦК по месту нахождения на учете в день обращения после получения ТЦК протокола заседания штатной ВВК. Бумажная копия документа с постановлением заверяется печатью ТЦК и выдается лицу с его подписью об ознакомлении и датой вместе с бумажной копией электронного протокола заседания штатной ВВК, заверенной печатью штатной ВВК.

Для кандидатов по контракту Постановление ВВК о годности кандидата к воинской службе по контракту оформляется справкой ВВК, которая не подлежит утверждению штатной ВВК и действительна в течение 12 месяцев со дня медицинского осмотра. Один экземпляр оформленной справки прилагается к личному делу кандидата на воинскую службу по контракту.

Постановление ВВК о годности или непригодности лица, принимаемого на воинскую службу по контракту за границей во время действия правового режима военного положения в Украине, оформляется справкой ВВК, которая не подлежит утверждению штатной ВВК и действительна в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. Один экземпляр оформленной справки прилагается к личному делу кандидата на воинскую службу по контракту.

Для военнослужащих

На военнослужащих справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) оформляется в электронной форме и не позднее следующего дня после оформления пересылается средствами ИКС в ВВК с целью установления причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) с воинской службой. Один экземпляр справки изготавливается в бумажной форме и обязательно хранится в личном деле военнослужащего.

Постановления ВВК оформляются документами в электронной форме, которые создаются средствами ИКС. Справка об обстоятельствах травмы (приложение 5), которая выдается в соответствии с законодательством, формируется в электронной форме в виде электронного документа, который создается средствами системы электронного документооборота.

В случае отсутствия технической возможности формирования постановлений ВВК в электронной форме средствами ИКС, постановления ВВК могут формироваться в бумажной форме в соответствии с этим Положением. Всем созданным в бумажной форме документам присваивается номер на основе фактической даты и времени начала формирования документа в формате «гггг-ммдд-ччмм».

После восстановления технической возможности формирования постановлений ВВК в электронной форме средствами ИКС, сведения из созданных в бумажной форме документов, которые содержат постановления ВВК, вносятся в ИКС (с пометкой о переносе сведений из документа в бумажной форме и присвоенным номером) с применением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи председателя и секретаря ВВК. При этом оригиналы документов, которыми оформлены постановления ВВК в бумажной форме, не уничтожаются.

Сведения из справки об обстоятельствах травмы передаются из системы электронного документооборота в ИКС. Документы ВВК, созданные в бумажной форме (карта обследования и медицинского осмотра (приложение 13) с сопроводительными документами, документы с постановлениями ВВК) в случаях, предусмотренных этим Положением, пересылаются между учреждениями (предприятиями, учреждениями, организациями) в бумажной форме.

Порядок передачи документов с постановлениями ВВК, справок об обстоятельствах травмы, и других медицинских документов военнослужащих, которые находились (находятся) на лечении в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности и государственных учреждениях Национальной академии медицинских наук, в воинские части и/или ТЦК определен постановлением Кабмина от 23 августа 2023 года №901 «Об утверждении Порядка осуществления в особый период обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения государственной и коммунальной собственности, государственными учреждениями Национальной академии медицинских наук, в которых военнослужащие находились (находятся) на лечении, воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки».

Передача на утверждение штатной ВВК

Документы с постановлениями ВВК, которые не подлежат утверждению (контролю) штатной ВВК, передаются из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Другие документы с результатами прохождения медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы), направляются в ТЦК по месту нахождения на учете не позднее следующего дня после окончания медицинского осмотра.

Документы с постановлениями ВВК, которые подлежат утверждению (контролю) ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК или штатной ВВК, согласно пункту 22.8 главы 22 раздела II этого Положения направляются на проверку и утверждение через ИКС. Другие документы с результатами прохождения медосмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы), направляются на утверждение в 5-дневный срок после окончания медицинского осмотра.

По результатам проверки и в случае выявления ошибок или отсутствия необходимых подтверждающих документов ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК и СП или штатная ВВК отправляет средствами ИКС документы на доработку в ВВК, из которых они поступили, с обоснованием причин неутверждения и необходимыми рекомендациями.

После утверждения постановления, протокол заседания штатной ВВК передается из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не позднее следующего дня после утверждения. Бумажные копии протокола заседания штатной ВВК, в четырех экземплярах для военнослужащих, или в двух экземплярах для военнообязанных, заверяются ее печатью, и направляются вместе с документами о результатах прохождения медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) в ТЦК по месту учета в 5-дневный срок после утверждения постановления.

ТЦК, а также служба персонала Министерства обороны при необходимости печатают бумажные копии электронных документов с постановлениями из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и вкладывают в личное дело военнообязанных или военнослужащих.

Бумажная копия документа с постановлением ВВК, не требующего утверждения штатной ВВК, выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, по его запросу в день обращения после окончания медицинского осмотра в учреждении здравоохранения, где проводился медицинский осмотр ВВК, или в ТЦК и СП по месту нахождения на учете. Бумажная копия такого документа заверяется печатью учреждения здравоохранения, где проводился медицинский осмотр (в случае обращения в учреждение здравоохранения), или печатью ТЦК (в случае обращения в ТЦК) и выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, с его подписью об ознакомлении и датой. Бумажная копия документа с постановлением, требующим утверждения штатной ВВК, выдается в ТЦК по месту нахождения на учете после получения протокола заседания штатной ВВК в день обращения. Бумажная копия документа с постановлением заверяется печатью ТЦК и выдается лицу с его подписью об ознакомлении и датой, вместе с протоколом заседания штатной ВВК, заверенным печатью штатной ВВК.

Для военнослужащих ТЦК по месту учета печатает две бумажные копии электронного документа с постановлением, заверяет их своей печатью, и направляет их в воинскую часть, где проходит службу военнослужащий. В случае постановлений, которые требуют утверждения штатной ВВК, к документам с постановлениями, распечатанным и заверенным ТЦК, прилагаются две копии протокола заседания штатной ВВК, заверенные ее печатью. В воинской части одна копия документа с постановлением ВВК, вместе с копией протокола заседания штатной ВВК выдается военнослужащему по его запросу.

Во время действия военного положения срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет не более пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра.

Постановление ВВК о годности кандидата на воинскую службу по призыву лиц офицерского состава оформляется справкой ВВК, которая утверждению штатной ВВК не подлежит и действительна в течение шести месяцев со дня окончания медицинского осмотра. Один экземпляр оформленной справки прилагается к личному делу кандидата на воинскую службу по призыву лиц офицерского состава.

Другие изменения

В п. 3.13 уточнено, что результаты осмотра лица, уволенного с воинской службы оформляются справкой ВВК или свидетельством о болезни, которые направляются в штатную ВВК.

Устанавливается, что постановление ВВК о годности кандидата для прохождения службы в воинском резерве, принятое в мирное время при определении предназначения резервиста на особый период и включения его в состав воинских команд для комплектования воинских частей (учреждений) оформляется справкой ВВК, утверждению штатной ВВК не подлежит и действительно в течение 5 лет со дня окончания медицинского осмотра.

Постановление ВВК о годности кандидата к прохождению службы в воинском резерве, принятое во время действия особого периода и/или во время действия правового режима военного положения, оформляется справкой ВВК, утверждению штатной ВВК не подлежит и действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. Один экземпляр оформленной справки печатается ТЦК и СП и прилагается к личному делу резервиста.

Уточнено, что военнослужащим-женщинам отпуск по беременности предоставляется на основании постановления госпитальной или гарнизонной ВВК со дня возникновения у них права на отпуск или на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности с категорией медицинского заключения «Беременность и роды».

Автор: Наталя Мамченко

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