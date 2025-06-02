Минобороны утвердило изменения в положение о ВВК, которыми ускорят проверку предоставления статуса непригодности к службе

Министерство обороны приказом от 2 мая 2025 года №283 утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (изменения в приказ №402).
Внесены следующие изменения:
Так, из Положения был исключен подпункт 2.5.11, согласно которому оригиналы бумажных документов внештатных ВВК скрепляются печатью учреждения здравоохранения (учреждения), воинской части, в которых эти комиссии образованы.
Во время действия особого периода постановления ВВК районных, городских ТЦК о непригодности к воинской службе призывников оформляются свидетельствами о болезни (приложение 11 к этому Положению), которые не позднее 10-дневного срока со дня окончания медицинского осмотра и проверки ВВК областных (Киевского и Севастопольского городских) ТЦК, направляются средствами информационно-коммуникационной системы «Медицинская информационная система Вооруженных Сил Украины» (ИКС) на утверждение в штатные ВВК согласно административно-территориальной зоны ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы.
Другие постановления ВВК районных, городских ТЦК на особый период оформляются справкой военно-врачебной комиссии (приложение 4 к этому Положению).
Исключены нормы о том, что постановление ВВК вносится врачом – членом призывной комиссии в учетную карту призывника (карту медицинского осмотра призывника на сборном пункте). Кроме этого, исключена норма, что оформленное постановление ВВК относительно годности или непригодности призывника к воинской службе хранится в личном деле призывника.
Вместо этого предусмотрено, что бумажная копия электронного документа с постановлением ВВК изготавливается ТЦК, заверяется печатью ТЦК и вносится в учетную карту призывника (карту медицинского осмотра призывника на сборном пункте) и в личное дело призывника.
Предусмотрено, что во время действия правового режима военного положения проводится рентгенологическое обследование органов грудной клетки, ЭКГ выполняется после достижения 40-летнего возраста и при наличии медицинских показаний, и другие исследования выполняются по показаниям. До изменений было предусмотрено, что «ЭКГ выполняется после 40-летнего возраста и при наличии медицинских показаний. Другие исследования выполняются по показаниям».
В новой редакции изложен п. 3.8 Положения.
Предусмотрено, что постановления ВВК районных, городских ТЦК о годности к воинской службе военнообязанных оформляются справками ВВК (приложение 4 к этому Положению).
В случае принятия постановления о годности, документы с результатами прохождения военнообязанным медосмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) доставляются в районный (городской) ТЦК по месту нахождения военнообязанного на учете не позднее следующего дня после окончания медицинского осмотра. Электронный документ с постановлением ВВК относительно годности военнообязанного к прохождению воинской службы передается из ИКС в базу данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Постановление ВВК при ТЦК о годности, принятое в мирное время при определении предназначения военнообязанного на особый период и включения его в состав воинских команд для комплектования воинских частей (учреждений), действительно в течение 5 лет со дня окончания медосмотра.
Постановление ВВК районных, городских ТЦК о годности военнообязанного к воинской службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.
Если в состоянии здоровья военнообязанного по его обращению или заключениям врачей учреждения здравоохранения возникли изменения, то по направлению руководителя ТЦК проводится повторный медицинский осмотр с целью определения степени годности к воинской службе.
Постановления ВВК районных, городских ТЦК о непригодности к воинской службе военнообязанных оформляются свидетельствами о болезни (приложение 11 к этому Положению), постановления о временной непригодности оформляются справками ВВК (приложение 4 к этому Положению).
В случае принятия постановления о непригодности или временной непригодности к воинской службе, документы с результатами прохождения военнообязанным медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) не позднее 5-дневного срока со дня окончания медицинского осмотра направляются на проверку в ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК.
Электронный документ, которым оформлено постановление (свидетельство о болезни или справка ВВК), направляется в этот же срок на проверку через ИКС. Проверка осуществляется в 5-дневный срок со дня поступления всех документов.
По результатам проверки и в случае выявления ошибок или отсутствия необходимых подтверждающих документов ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК и СП отправляют средствами ИКС документы на доработку в ВВК районных, городских ТЦК и СП, из которых они поступили. ВВК районных, городских ТЦК дорабатывают и повторно отправляют документы на повторную проверку в пятидневный срок со дня возвращения.
После проверки ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК и в случае отсутствия ошибок электронные документы с постановлениями ВВК о временной непригодности к воинской службе передаются из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Другие документы с результатами прохождения военнообязанным медицинского осмотра в бумажной форме (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) направляются в районные (городские) ТЦК по месту нахождения военнообязанных на учете не позднее следующего дня после окончания проверки.
После проверки ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК и в случае отсутствия ошибок электронные документы с постановлениями ВВК о непригодности к воинской службе направляются через ИКС в штатные ВВК в соответствии с административно-территориальной зоной ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы. Другие документы с результатами прохождения военнообязанным медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) направляются в соответствующие штатные ВВК не позднее следующего дня после окончания проверки.
После утверждения постановления, протокол заседания штатной ВВК передается из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не позднее следующего дня после утверждения. Две бумажные копии протокола заседания штатной ВВК заверяются ее печатью, и направляются вместе с документами о результатах прохождения медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) в ТЦК по месту учета не позднее следующего дня после окончания медосмотра.
Бумажная копия документа с постановлением ВВК, не требующего утверждения штатной ВВК, выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, по его запросу в день обращения после окончания медицинского осмотра в учреждении здравоохранения, где проводился медицинский осмотр ВВК, или в ТЦК и СП по месту нахождения на учете. Бумажная копия такого документа заверяется печатью учреждения здравоохранения, где проводился медицинский осмотр (в случае обращения в учреждение здравоохранения), или ТЦК (в случае обращения в ТЦК), и выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, с его подписью об ознакомлении и датой. Бумажная копия документа с постановлением, требующим утверждения штатной ВВК, выдается по запросу лица, прошедшего медицинский осмотр, в ТЦК по месту нахождения на учете в день обращения после получения ТЦК протокола заседания штатной ВВК. Бумажная копия документа с постановлением заверяется печатью ТЦК и выдается лицу с его подписью об ознакомлении и датой вместе с бумажной копией электронного протокола заседания штатной ВВК, заверенной печатью штатной ВВК.
Для кандидатов по контракту Постановление ВВК о годности кандидата к воинской службе по контракту оформляется справкой ВВК, которая не подлежит утверждению штатной ВВК и действительна в течение 12 месяцев со дня медицинского осмотра. Один экземпляр оформленной справки прилагается к личному делу кандидата на воинскую службу по контракту.
Постановление ВВК о годности или непригодности лица, принимаемого на воинскую службу по контракту за границей во время действия правового режима военного положения в Украине, оформляется справкой ВВК, которая не подлежит утверждению штатной ВВК и действительна в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. Один экземпляр оформленной справки прилагается к личному делу кандидата на воинскую службу по контракту.
Для военнослужащих
На военнослужащих справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) оформляется в электронной форме и не позднее следующего дня после оформления пересылается средствами ИКС в ВВК с целью установления причинной связи травмы (ранения, контузии, увечья) с воинской службой. Один экземпляр справки изготавливается в бумажной форме и обязательно хранится в личном деле военнослужащего.
Постановления ВВК оформляются документами в электронной форме, которые создаются средствами ИКС. Справка об обстоятельствах травмы (приложение 5), которая выдается в соответствии с законодательством, формируется в электронной форме в виде электронного документа, который создается средствами системы электронного документооборота.
В случае отсутствия технической возможности формирования постановлений ВВК в электронной форме средствами ИКС, постановления ВВК могут формироваться в бумажной форме в соответствии с этим Положением. Всем созданным в бумажной форме документам присваивается номер на основе фактической даты и времени начала формирования документа в формате «гггг-ммдд-ччмм».
После восстановления технической возможности формирования постановлений ВВК в электронной форме средствами ИКС, сведения из созданных в бумажной форме документов, которые содержат постановления ВВК, вносятся в ИКС (с пометкой о переносе сведений из документа в бумажной форме и присвоенным номером) с применением квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи председателя и секретаря ВВК. При этом оригиналы документов, которыми оформлены постановления ВВК в бумажной форме, не уничтожаются.
Сведения из справки об обстоятельствах травмы передаются из системы электронного документооборота в ИКС. Документы ВВК, созданные в бумажной форме (карта обследования и медицинского осмотра (приложение 13) с сопроводительными документами, документы с постановлениями ВВК) в случаях, предусмотренных этим Положением, пересылаются между учреждениями (предприятиями, учреждениями, организациями) в бумажной форме.
Порядок передачи документов с постановлениями ВВК, справок об обстоятельствах травмы, и других медицинских документов военнослужащих, которые находились (находятся) на лечении в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности и государственных учреждениях Национальной академии медицинских наук, в воинские части и/или ТЦК определен постановлением Кабмина от 23 августа 2023 года №901 «Об утверждении Порядка осуществления в особый период обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения государственной и коммунальной собственности, государственными учреждениями Национальной академии медицинских наук, в которых военнослужащие находились (находятся) на лечении, воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки».
Передача на утверждение штатной ВВК
Документы с постановлениями ВВК, которые не подлежат утверждению (контролю) штатной ВВК, передаются из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Другие документы с результатами прохождения медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы), направляются в ТЦК по месту нахождения на учете не позднее следующего дня после окончания медицинского осмотра.
Документы с постановлениями ВВК, которые подлежат утверждению (контролю) ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК или штатной ВВК, согласно пункту 22.8 главы 22 раздела II этого Положения направляются на проверку и утверждение через ИКС. Другие документы с результатами прохождения медосмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы), направляются на утверждение в 5-дневный срок после окончания медицинского осмотра.
По результатам проверки и в случае выявления ошибок или отсутствия необходимых подтверждающих документов ВВК областных, Киевского и Севастопольского городских ТЦК и СП или штатная ВВК отправляет средствами ИКС документы на доработку в ВВК, из которых они поступили, с обоснованием причин неутверждения и необходимыми рекомендациями.
После утверждения постановления, протокол заседания штатной ВВК передается из ИКС в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не позднее следующего дня после утверждения. Бумажные копии протокола заседания штатной ВВК, в четырех экземплярах для военнослужащих, или в двух экземплярах для военнообязанных, заверяются ее печатью, и направляются вместе с документами о результатах прохождения медицинского осмотра (карта обследования и медицинского осмотра, заключения врачей, сопроводительные документы) в ТЦК по месту учета в 5-дневный срок после утверждения постановления.
ТЦК, а также служба персонала Министерства обороны при необходимости печатают бумажные копии электронных документов с постановлениями из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и вкладывают в личное дело военнообязанных или военнослужащих.
Бумажная копия документа с постановлением ВВК, не требующего утверждения штатной ВВК, выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, по его запросу в день обращения после окончания медицинского осмотра в учреждении здравоохранения, где проводился медицинский осмотр ВВК, или в ТЦК и СП по месту нахождения на учете. Бумажная копия такого документа заверяется печатью учреждения здравоохранения, где проводился медицинский осмотр (в случае обращения в учреждение здравоохранения), или печатью ТЦК (в случае обращения в ТЦК) и выдается лицу, прошедшему медицинский осмотр, с его подписью об ознакомлении и датой. Бумажная копия документа с постановлением, требующим утверждения штатной ВВК, выдается в ТЦК по месту нахождения на учете после получения протокола заседания штатной ВВК в день обращения. Бумажная копия документа с постановлением заверяется печатью ТЦК и выдается лицу с его подписью об ознакомлении и датой, вместе с протоколом заседания штатной ВВК, заверенным печатью штатной ВВК.
Для военнослужащих ТЦК по месту учета печатает две бумажные копии электронного документа с постановлением, заверяет их своей печатью, и направляет их в воинскую часть, где проходит службу военнослужащий. В случае постановлений, которые требуют утверждения штатной ВВК, к документам с постановлениями, распечатанным и заверенным ТЦК, прилагаются две копии протокола заседания штатной ВВК, заверенные ее печатью. В воинской части одна копия документа с постановлением ВВК, вместе с копией протокола заседания штатной ВВК выдается военнослужащему по его запросу.
Во время действия военного положения срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет не более пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра.
Постановление ВВК о годности кандидата на воинскую службу по призыву лиц офицерского состава оформляется справкой ВВК, которая утверждению штатной ВВК не подлежит и действительна в течение шести месяцев со дня окончания медицинского осмотра. Один экземпляр оформленной справки прилагается к личному делу кандидата на воинскую службу по призыву лиц офицерского состава.
Другие изменения
В п. 3.13 уточнено, что результаты осмотра лица, уволенного с воинской службы оформляются справкой ВВК или свидетельством о болезни, которые направляются в штатную ВВК.
Устанавливается, что постановление ВВК о годности кандидата для прохождения службы в воинском резерве, принятое в мирное время при определении предназначения резервиста на особый период и включения его в состав воинских команд для комплектования воинских частей (учреждений) оформляется справкой ВВК, утверждению штатной ВВК не подлежит и действительно в течение 5 лет со дня окончания медицинского осмотра.
Постановление ВВК о годности кандидата к прохождению службы в воинском резерве, принятое во время действия особого периода и/или во время действия правового режима военного положения, оформляется справкой ВВК, утверждению штатной ВВК не подлежит и действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра. Один экземпляр оформленной справки печатается ТЦК и СП и прилагается к личному делу резервиста.
Уточнено, что военнослужащим-женщинам отпуск по беременности предоставляется на основании постановления госпитальной или гарнизонной ВВК со дня возникновения у них права на отпуск или на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности с категорией медицинского заключения «Беременность и роды».
Автор: Наталя Мамченко
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