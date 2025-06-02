Міноборони затвердило зміни до положення про ВЛК, якими прискорять перевірку надання статусу непридатності до служби

Також запроваджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК – не більше 5 днів з дня надходження документів.

Фото: novyny.live

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Міністерство оборони наказом від 2 травня 2025 року №283 затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (зміни до наказу №402).

Внесені наступні зміни:

якщо постанова ВЛК (наприклад, про статус «придатний до військової служби»), не потребує затвердження вищою інстанцією, документи більше не друкуються для передачі до ТЦК, а автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру Оберіг. У паперовому вигляді до ТЦК передаються лише картки обстеження та супровідні документи (окрім постанов). Військовим частинам ВЛК друкує та надсилає дві копії постанови.

якщо постанова ВЛК потребує затвердження вищою інстанцією (наприклад, про статус «непридатний» або «тимчасово непридатний» до військової служби), документи передаються в електронному вигляді через Кабінет ВЛК. Паперові документи (окрім постанов) передаються до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Раніше цей процес тривав до 5 днів і передбачав друк усіх документів.

запроваджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК – не більше 5 днів з дня надходження документів

якщо документи перевіряє ВЛК обласного/міського ТЦК, і немає помилок, документи за постановою «непридатний» мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру Оберіг, а паперові документи – до ТЦК

якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр. Паперові копії протоколу засвідчуються печаткою та надсилаються до ТЦК: для військовозобов’язаних – 2 примірники, для військовослужбовців – 4.

якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, громадянин може отримати документ безпосередньо у медичному закладі, у якому проходив медичний огляд, у день звернення. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку.

якщо затвердження потрібно, ТЦК самостійно друкує документ з постановою з реєстру Оберіг, засвідчує його печаткою та видає разом з протоколом. Раніше документ видавався лише після того, як ТЦК отримає протокол засідання штатної ВЛК.

Так, з Положення було виключено підпункт 2.5.11, за яким оригінали паперових документів позаштатних ВЛК скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я (установи), військової частини, в яких ці комісії утворені.

Під час дії особливого періоду постанови ВЛК районних, міських ТЦК про непридатність до військової служби призовників оформлюються свідоцтвами про хворобу (додаток 11 до цього Положення), які не пізніше 10-денного строку з дня закінчення медичного огляду та перевірки ВЛК обласних (Київського та Севастопольського міських) ТЦК, направляються засобами інформаційно-комунікаційної системи «Медична інформаційна система Збройних Сил України» (ІКС) на затвердження до штатних ВЛК згідно адміністративно-територіальної зони відповідальності за проведення військово-лікарської експертизи.

Інші постанови ВЛК районних, міських ТЦК, на особливий період оформлюються довідкою військово-лікарської комісії (додаток 4 до цього Положення).

Виключено норми про те, що постанова ВЛК вноситься лікарем – членом призовної комісії до облікової карти призовника (картки медичного огляду призовника на збірному пункті). Крім цього, виключена норма, що оформлена постанова ВЛК щодо придатності чи непридатності призовника до військової служби зберігається в особовій справі призовника.

Натомість передбачено, що паперова копія електронного документа з постановою ВЛК виготовляється ТЦК, засвідчується печаткою ТЦК та вноситься до облікової карти призовника (картки медичного огляду призовника на збірному пункті) та до особової справи призовника.

Передбачено, що під час дії правового режиму воєнного стану проводиться рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, ЕКГ виконується після досягнення 40-річного віку та за наявності медичних показань, і інші дослідження виконуються за показаннями. До змін було передбачено, що «ЕКГ виконується після 40-річного віку та за наявності медичних показань. Інші дослідження виконуються за показаннями».

У новій редакції викладено п. 3.8 Положення.

Передбачено, що постанови ВЛК районних, міських ТЦК про придатність до військової служби військовозобов’язаних оформлюються довідками ВЛК (додаток 4 до цього Положення).

У разі прийняття постанови про придатність, документи з результатами проходження військовозобов’язаним медогляду (картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи) доставляються до районного (міського) ТЦК за місцем перебування військовозобов’язаного на обліку не пізніше наступного дня після закінчення медичного огляду. Електронний документ з постановою ВЛК щодо придатності військовозобов’язаного до проходження військової служби передається з ІКС до бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Постанова ВЛК при ТЦК про придатність, прийнята у мирний час під час визначення призначення військовозобов’язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ), дійсна протягом 5 років з дня закінчення медогляду.

Постанова ВЛК районних, міських ТЦК про придатність військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або під час дії правового режиму воєнного стану дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду.

Якщо в стані здоров’я військовозобов’язаного за його зверненням або висновками лікарів закладу охорони здоров’я виникли зміни, то за направленням керівника ТЦК проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

Постанови ВЛК районних, міських ТЦК про непридатність до військової служби військовозобов’язаних оформлюються свідоцтвами про хворобу (додаток 11 до цього Положення), постанови про тимчасову непридатність оформлюються довідками ВЛК (додаток 4 до цього Положення).

У разі прийняття постанови про непридатність або тимчасову непридатність до військової служби, документи з результатами проходження військовозобов’язаним медичного огляду (картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи), не пізніше 5-денного строку з дня закінчення медичного огляду направляються на перевірку до ВЛК обласних, Київського та Севастопольського міських ТЦК.

Електронний документ, яким оформлена постанова (свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК), направляється в цей же строк на перевірку через ІКС. Перевірка здійснюється у 5-денний строк з дня надходження всіх документів.

За результатами перевірки та у разі виявлення помилок або відсутності необхідних підтверджуючих документів ВЛК обласних, Київського та Севастопольського міських ТЦК та СП відправляють засобами ІКС документи на доопрацювання до ВЛК районних, міських ТЦК та СП, з яких вони надійшли. ВЛК районних, міських ТЦК доопрацьовують та повторно відправляють документи на повторну перевірку у п’ятиденний строк з дня повернення.

Після перевірки ВЛК обласних, Київського та Севастопольського міських ТЦК та у разі відсутності помилок електронні документи з постановами ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби передаються з ІКС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Інші документи з результатами проходження військовозобов’язаним медичного огляду у паперовій формі (картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи) направляються до районних (міських) ТЦК за місцем перебування військовозобов’язаних на обліку не пізніше наступного дня після закінчення перевірки.

Після перевірки ВЛК обласних, Київського та Севастопольського міських ТЦК та у разі відсутності помилок електронні документи з постановами ВЛК про непридатність до військової служби направляються через ІКС до штатних ВЛК відповідно до адміністративно-територіальної зони відповідальності за проведення військово-лікарської експертизи. Інші документи з результатами проходження військовозобов’язаним медичного огляду (картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи) направляються до відповідних штатних ВЛК не пізніше наступного дня після закінчення перевірки.

Після затвердження постанови, протокол засідання штатної ВЛК передається з ІКС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не пізніше наступного дня після затвердження. Дві паперові копії протоколу засідання штатної ВЛК засвідчуються її печаткою, та надсилаються разом з документами про результати проходження медичного огляду (картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи) до ТЦК за місцем обліку не пізніше наступного дня після закінчення медогляду.

Паперова копія документа з постановою ВЛК, що не потребує затвердження штатною ВЛК, видається особі, що пройшла медичний огляд, за її запитом в день звернення після закінчення медичного огляду у закладі охорони здоров’я, де проводився медичний огляд ВЛК, або у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку.

Паперова копія такого документа засвідчується печаткою закладу охорони здоров’я, де проводився медичний огляд (у разі звернення до закладу охорони здоров’я), або ТЦК (у разі звернення до ТЦК), та видається особі, що пройшла медичний огляд, з її підписом про ознайомлення та датою. Паперова копія документа з постановою, що потребує затвердження штатною ВЛК, видається за запитом особи, що пройшла медичний огляд, у ТЦК за місцем перебування на обліку у день звернення після отримання ТЦК протоколу засідання штатної ВЛК. Паперова копія документа з постановою засвідчується печаткою ТЦК та видається особі з її підписом про ознайомлення та датою разом з паперовою копією електронного протоколу засідання штатної ВЛК, засвідченою печаткою штатної ВЛК.

Для кандидатів за контрактом

Постанова ВЛК про придатність кандидата до військової служби за контрактом оформляється довідкою ВЛК, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК і дійсна протягом 12 місяців з дня медичного огляду. Один примірник оформленої довідки додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом.

Постанова ВЛК про придатність або непридатність особи, яка приймається на військову службу за контрактом за кордоном під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, оформлюється довідкою ВЛК, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК і дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Один примірник оформленої довідки додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом.

Для військовослужбовців

На військовослужбовців довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) оформляється в електронній формі та не пізніше наступного дня після оформлення пересилається засобами ІКС у ВЛК з метою встановлення причинного зв’язку травми (поранення, контузії, каліцтва) з військовою службою. Один примірник довідки виготовляється у паперовій формі і обов’язково зберігається в особовій справі військовослужбовця.

Постанови ВЛК оформлюються документами в електронній формі, які створюються засобами ІКС.

Довідка про обставини травми (додаток 5), яка видається відповідно до законодавства, формується в електронній формі у вигляді електронного документа, який створюється засобами системи електронного документообігу.

У разі відсутності технічної можливості формування постанов ВЛК в електронній формі засобами ІКС, постанови ВЛК можуть формуватися у паперовій формі відповідно до цього Положення. Усім створеним в паперовій формі документам присвоюється номер на основі фактичної дати та часу початку формування документа у форматі «рррр-ммдд-ггхх».

Після відновлення технічної можливості формування постанов ВЛК в електронній формі засобами ІКС, відомості зі створених у паперовій формі документів, які містять постанови ВЛК, вносяться у ІКС (з поміткою про перенесення відомостей з документа в паперовій формі та присвоєним номером) із застосуванням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису голови та секретаря ВЛК. При цьому оригінали документів, якими оформлені постанови ВЛК у паперовій формі, не знищуються.

Відомості з довідки про обставини травми передаються з системи електронного документообігу до ІКС.

Документи ВЛК створені у паперовій формі (картка обстеження та медичного огляду (додаток 13) з супровідними документами, документи з постановами ВЛК) у випадках, передбачених цим Положенням, пересилаються між закладами (підприємствами, установами, організаціями) у паперовій формі.

Порядок передачі документів з постановами ВЛК, довідок про обставини травми, та інших медичних документів військовослужбовців, які перебували (перебувають) на лікуванні в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності та державних установах Національної академії медичних наук, до військових частин та/або ТЦК визначено постановою Кабміну від 23 серпня 2023 року №901 «Про затвердження Порядку здійснення в особливий період обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між закладами охорони здоров’я державної та комунальної власності, державними установами Національної академії медичних наук, в яких військовослужбовці перебували (перебувають) на лікуванні, військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Передача на затвердження штатною ВЛК

Документи з постановами ВЛК, які не підлягають затвердженню (контролю) штатною ВЛК, передаються з ІКС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Інші документи з результатами проходження медичного огляду (картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи), надсилаються до ТЦК за місцем перебування на обліку не пізніше наступного дня після закінчення медичного огляду.

Документи з постановами ВЛК, які підлягають затвердженню (контролю) ВЛК обласних, Київського та Севастопольського міських ТЦК або штатною ВЛК, згідно з пунктом 22.8 глави 22 розділу II цього Положення направляються на перевірку та затвердження через ІКС. Інші документи з результатами проходження медогляду (картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи), надсилаються на затвердження у 5-денний строк після закінчення медичного огляду.

За результатами перевірки та у разі виявлення помилок або відсутності необхідних підтверджуючих документів ВЛК обласних, Київського та Севастопольського міських ТЦК та СП або штатна ВЛК відправляє засобами ІКС документи на доопрацювання до ВЛК, з яких вони надійшли, з обґрунтуванням причин незатвердження та необхідними рекомендаціями.

Після затвердження постанови, протокол засідання штатної ВЛК передається з ІКС до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не пізніше наступного дня після затвердження. Паперові копії протоколу засідання штатної ВЛК, у чотирьох примірниках для військовослужбовців, або у двох примірниках для військовозобов’язаних, засвідчуються її печаткою, та надсилаються разом з документами про результати проходження медичного огляду (картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи) до ТЦК за місцем обліку у 5-денний строк після затвердження постанови.

ТЦК, а також служба персоналу Міністерства оборони за необхідності друкують паперові копії електронних документів з постановами з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вкладають у особову справу військовозобов’язаних або військовослужбовців.

Паперова копія документа з постановою ВЛК, що не потребує затвердження штатною ВЛК, видається особі, що пройшла медичний огляд, за її запитом в день звернення після закінчення медичного огляду у закладі охорони здоров’я, де проводився медичний огляд ВЛК, або у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Паперова копія такого документа засвідчується печаткою закладу охорони здоров’я, де проводився медичний огляд (у разі звернення до закладу охорони здоров’я), або печаткою ТЦК (у разі звернення до ТЦК) та видається особі, що пройшла медичний огляд з її підписом про ознайомлення та датою. Паперова копія документа з постановою, що потребує затвердження штатною ВЛК, видається у ТЦК за місцем перебування на обліку після отримання протоколу засідання штатної ВЛК у день звернення. Паперова копія документа з постановою засвідчується печаткою ТЦК та видається особі з її підписом про ознайомлення та датою, разом з протоколом засідання штатної ВЛК, засвідченим печаткою штатної ВЛК.

Для військовослужбовців ТЦК за місцем обліку друкує дві паперові копії електронного документа з постановою, засвідчує їх своєю печаткою, та надсилає їх до військової частини, де проходить службу військовослужбовець. У випадку постанов, які потребують затвердження штатною ВЛК, до документів з постановами, роздрукованих та засвідчених ТЦК, додаються дві копії протоколу засідання штатної ВЛК, засвідчені її печаткою. У військовій частині одна копія документу з постановою ВЛК, разом з копією протоколу засідання штатної ВЛК видається військовослужбовцю за його запитом.

Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить не більше п’яти календарних днів після закінчення медичного огляду.

Постанова ВЛК про придатність кандидата на військову службу за призовом осіб офіцерського складу оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом шести місяців із дня закінчення медичного огляду. Один примірник оформленої довідки додається до особової справи кандидата на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Інші зміни

У п. 3.13 уточнено, що результати огляду особи, звільненої з військової служби оформляються довідкою ВЛК або свідоцтвом про хворобу, які направляються в штатну ВЛК.

Встановлюється, що постанова ВЛК про придатність кандидата для проходження служби у військовому резерві, прийнята у мирний час під час визначення призначення резервіста на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) оформлюється довідкою ВЛК, затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом 5 років з дня закінчення медичного огляду.

Постанова ВЛК про придатність кандидата до проходження служби у військовому резерві, прийнята під час дії особливого періоду та/або під час дії правового режиму воєнного стану, оформлюється довідкою ВЛК, затвердженню штатною ВЛК не підлягає і дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Один примірник оформленої довідки друкується ТЦК та СП та додається до особової справи резервіста.

Уточнено, що військовослужбовцям-жінкам відпустка у зв'язку з вагітністю надається на підставі постанови госпітальної або гарнізонної ВЛК з дня виникнення у них права на відпустку або на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність з категорією медичного висновку «Вагітність та пологи».

Автор: Наталя Мамченко

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