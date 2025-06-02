Замах на поліцейського під час оформлення штрафу завершився в’язницею для жителя Житомирщини

Порушник, зупинений поліцією за керування авто без ременя та водійського посвідчення, під час оформлення штрафу вдарив ножем правоохоронця.

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На Житомирщині чоловіка засуджено до шести років позбавлення волі за замах на вбивство поліцейського, повідомляє Звягельський міськрайонний суд Житомирської області.

Інцидент стався 4 травня 2017 року. 23-річного водія зупинили працівники поліції через порушення правил дорожнього руху — він перебував за кермом без ременя безпеки та посвідчення водія відповідної категорії.

Після зупинки порушника запросили до службового приміщення для оформлення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень. Під час оформлення постанови чоловік вийшов з приміщення будівлі стаціонарного посту, відчинив передні дверцята автомобіля, дістав із салону цигарки, підійшов до інспектора та наніс один удар ножем в ділянку голови працівнику поліції.

Внаслідок неправомірних дій чоловіка інспектор отримав легкі тілесні ушкодження.

Суд, розглянувши докази, визнав дії обвинуваченого замахом на умисне вбивство працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

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