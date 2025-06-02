Зеленський дав зелене світло приєднанню України до роумінгової зони ЄС — закон підписано

Після реалізації ініціативи українці зможуть користуватися своїми мобільними тарифами у країнах ЄС без додаткових зборів.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4345-IX щодо імплементації норм ЄС з питань електронних комунікацій (законопроект 12150 від 25.10.2024).

Це ще один крок до повноцінної інтеграції в Єдиний цифровий ринок ЄС. Йдеться про імплементацію вимог Європейського кодексу електронних комунікацій, що стосуються доступу до мереж і їх взаємоз’єднання.

Завдяки цьому Закону Україна приєднається до єдиної роумінгової зони ЄС. Крім того, регулятор зможе зобов’язати операторів надавати доступ до своїх мереж, якщо це сприятиме підтримці зв’язку та забезпеченню ефективної взаємодії між різними постачальниками послуг.

Це необхідно для забезпечення стабільним зв’язком всіх користувачів та ефективного управління відповідною інфраструктурою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон задля приєднання України до безроумінгової зони ЄС. Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що законопроєкт 12150 спрощує взаємодію між українськими та європейськими мобільними операторами — йдеться про обмін послугами та взаємне технічне узгодження тарифів.

За словами Федорова, це останній крок перед початком переговорів з Єврокомісією про приєднання до політики Roam like at home.

Після реалізації цієї ініціативи українці зможуть користуватися своїми мобільними тарифами в 27 країнах ЄС без додаткових зборів — навіть після завершення дії воєнного стану.

Після підписання закону Президентом уряд почне офіційні переговори з Єврокомісією щодо створення Єдиної роумінгової зони.

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