Зеленский дал зеленый свет присоединению Украины к роуминговой зоне ЕС — закон подписан

После реализации инициативы украинцы смогут пользоваться своими мобильными тарифами в странах ЕС без сборов.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4345-IX о имплементации норм ЕС в сфере электронных коммуникаций (законопроект 12150 от 25.10.2024).

Это еще один шаг к полноценной интеграции в Единый цифровой рынок ЕС. Речь идет о внедрении требований Европейского кодекса электронных коммуникаций, касающихся доступа к сетям и их взаимосоединения.

Благодаря этому Закону Украина присоединится к единой роуминговой зоне ЕС. Кроме того, регулятор сможет обязать операторов предоставлять доступ к своим сетям, если это будет способствовать поддержанию связи и обеспечению эффективного взаимодействия между различными поставщиками услуг.

Это необходимо для обеспечения стабильной связи для всех пользователей и эффективного управления соответствующей инфраструктурой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон с целью присоединения Украины к безроуминговой зоне ЕС. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что законопроект 12150 упрощает взаимодействие между украинскими и европейскими мобильными операторами — речь идет об обмене услугами и взаимном техническом согласовании тарифов.

По словам Федорова, это последний шаг перед началом переговоров с Еврокомиссией о присоединении к политике Roam like at home.

После реализации этой инициативы украинцы смогут пользоваться своими мобильными тарифами в 27 странах ЕС без дополнительных сборов — даже после завершения действия военного положения.

После подписания закона Президентом правительство начнет официальные переговоры с Еврокомиссией о создании Единой роуминговой зоны.

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