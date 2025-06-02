Верховный Суд подтвердил доначисление налогов на 20 миллионов гривен из-за фиктивных соглашений предприятия

В ходе проверки ГНС установлено занижение налога на прибыль на 2,2 млн грн и НДС на 13,7 млн грн в результате фиктивных операций с 18 контрагентами.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом проведена документальная плановая выездная проверка плательщика на предмет соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства.

Проверкой установлено занижение налога на прибыль на сумму 2,2 млн грн и занижение НДС на сумму 13,7 млн грн в связи с документальным неподтверждением хозяйственных взаимоотношений плательщика с 18 контрагентами по договорам купли-продажи, выполнения работ, хозяйственные операции с которыми не доказывают их фактическое выполнение и оформлены на основании документов, составленных с нарушением требований налогового законодательства.

По результатам выявленных нарушений органом ГНС вынесены налоговые уведомления-решения, которыми доначислены обязательства по налогу на прибыль и НДС на общую сумму 20,1 млн гривен.

Верховный Суд, пересмотрев оспариваемые решения судов первой и апелляционной инстанций, согласился с доводами контролирующего органа о том, что необоснованное документальное оформление нереальных хозяйственных операций в пользу истца подтверждается первичными документами, не соответствующими требованиям части первой статьи 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и Положению о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 №88.

Предоставленные на проверку первичные документы не отражают реального движения товарно-материальных ценностей между плательщиком и его поставщиками, поскольку у контрагентов (поставщиков) отсутствуют необходимые условия для достижения результатов соответствующей хозяйственной деятельности, экономической целесообразности, в том числе отсутствие управленческого и технического персонала, основных фондов, транспортных средств, что подтверждает отсутствие ведения хозяйственной деятельности и отсутствие разумных экономических или других причин (деловой цели) систематической (в течение месяца) закупки и продажи товаров.

Коллегия судей пришла к выводу, что нереальность хозяйственных операций подтверждается объяснениями должностных лиц контрагентов об их непричастности к ведению финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, протоколами допроса водителей, владельцев транспортных средств, согласно которым данные лица не подтверждали хозяйственные взаимоотношения с истцом, на балансе которого отсутствует оборудование для хранения топлива в объемах, которые закупались.

Таким образом, определяющим признаком хозяйственной операции является то, что она должна вызывать реальные изменения имущественного состояния налогоплательщика. Требование о реальных изменениях имущественного состояния налогоплательщика как обязательный признак хозяйственной операции соответствует нормам Налогового кодекса.

Коллегия судей отметила, что согласно выводам Большой Палаты Верховного Суда, изложенным в постановлении от 07.07.2022 по делу №160/3364/19, определяющим для разрешения споров о наличии налоговых последствий по результатам совершения хозяйственных операций является исследование совокупности обстоятельств и первичных документов, которые могут как подтверждать, так и опровергать реальность хозяйственных операций.

Сами по себе такие обстоятельства, как, например: лишь наличие приговора в отношении контрагента налогоплательщика; только факт возбуждения уголовного производства в отношении контрагента и получение в ходе таких допросов показаний лица о непричастности к созданию и деятельности предприятия; только налоговая информация о контрагентах по цепочке поставки; только незначительные ошибки в оформлении первичных документов или отсутствие некоторых из них — не являются самостоятельными и достаточными основаниями для вывода о нереальности хозяйственных операций.

В то же время в совокупности с другими обстоятельствами дела наличие или отсутствие таких документов или обстоятельств может свидетельствовать об опровержении или подтверждении позиции контролирующего органа.

Указанные доводы ГНС привели к принятию Полтавским окружным административным судом решения частично в пользу контролирующего органа на сумму 16,2 млн грн, которое оставлено в силе постановлением Второго апелляционного административного суда и подтверждено постановлением Верховного Суда от 14 мая 2025 года.

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