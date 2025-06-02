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Верховний Суд підтвердив донарахування податків на 20 мільйонів гривень через фіктивні угоди підприємства

14:00, 2 червня 2025
Під час перевірки ДПС встановлено заниження податку на прибуток на 2,2 млн грн і ПДВ на 13,7 млн грн через фіктивні операції з 18 контрагентами.
Верховний Суд підтвердив донарахування податків на 20 мільйонів гривень через фіктивні угоди підприємства
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що контролюючим органом проведено документальну планову виїзну перевірку платника з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства.

Перевіркою встановлено заниження податку на прибуток на суму 2,2 млн грн та заниження ПДВ на суму 13,7 млн грн у зв’язку з документальним непідтвердженням господарських взаємовідносин платника з 18 контрагентами за договорами купівлі-продажу, виконання робіт, господарські операції з якими не доводять їх фактичного виконання, і отримані на підставі документів, які складені з порушенням вимог податкового законодавства.

За результатами встановлених порушень органом ДПС винесено податкові повідомлення-рішення якими донараховано зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 20,1 млн гривень.

Верховний Суд, переглянувши оскаржувані рішення судів першої та апеляційної інстанцій, погодився з доводами контролюючого органу про те, що безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій на користь позивача підтверджується первинними документами, що не відповідають вимогам частини першої статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положенню про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88. Надані до перевірки первинні документи не відображають реального руху товарно-матеріальних цінностей між платником та його постачальниками, оскільки у контрагентів (постачальників) відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної господарської діяльності, економічної доцільності, в тому числі відсутність управлінського, технічного персоналу, основних фондів, транспортних засобів, що підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності та відсутність розумних економічних або інших причин (ділової мети) систематичного (протягом місяця) придбання та продажу товарів.

Колегія суддів дійшла висновку, що нереальність господарських операцій підтверджується поясненнями посадових осіб контрагентів щодо непричетності до ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств, протоколами допиту водіїв, власників транспортних засобів, відповідно до яких дані особи не підтверджували господарські взаємовідносини з позивачем, на балансі якого відсутнє обладнання для зберігання пального, в обсягах, що  придбавалися.

Отже, визначальною ознакою господарських операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов’язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами Податкового кодексу.

Колегія суддів зазначила, що відповідно до висновків Великої Палати Верховного Суду викладених в постанові від 07.07.2022 у справі №160/3364/19 визначальним для вирішення спорів про наявність податкових наслідків за результатами вчинення господарських операцій є дослідження сукупності обставин та первинних документів, які можуть як підтверджувати, так і спростовувати реальність господарських операцій.

Самі по собі такі обставини, як-от: лише наявність вироку щодо контрагента платника податків; лише факт порушення кримінального провадження відносно контрагента та отримання під час таких свідчень особи щодо не прийняття участі у створенні і діяльності підприємства; лише податкова інформація щодо контрагентів за ланцюгом постачання; лише незначні помилки в оформленні первинних документів чи відсутність деяких з них – не є самостійними та достатніми підставами для висновку про нереальність господарських операцій.

Водночас у сукупності з іншими обставинами справи наявність або відсутність таких документів чи обставин можуть свідчити на спростування або підтвердження позиції контролюючого органу.

Зазначені доводи ДПС  призвели до прийняття Полтавським окружним адміністративним судом рішення частково на користь контролюючого органу на суму 16,2 млн грн, яке залишено в силі постановою Другого апеляційного адміністративного суду та підтверджено постановою Верховного Суду від 14 травня 2025 року.

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