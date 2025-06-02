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Покушение на полицейского во время оформления штрафа завершилось тюрьмой для жителя Житомирщины

21:21, 2 июня 2025
Нарушитель, остановленный полицией за вождение без ремня и водительского удостоверения, во время оформления штрафа ударил ножом правоохранителя.
Покушение на полицейского во время оформления штрафа завершилось тюрьмой для жителя Житомирщины
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В Житомирской области мужчина приговорен к шести годам лишения свободы за покушение на убийство полицейского, сообщает Звягельский горрайонный суд Житомирской области.

Инцидент произошел 4 мая 2017 года. 23-летнего водителя остановили сотрудники полиции из-за нарушения правил дорожного движения — он находился за рулем без ремня безопасности и водительского удостоверения соответствующей категории.

После остановки нарушителя пригласили в служебное помещение для оформления административного взыскания в виде штрафа в размере 510 гривен. Во время оформления постановления мужчина вышел из помещения здания стационарного поста, открыл переднюю дверцу автомобиля, достал из салона сигареты, подошел к инспектору и нанес один удар ножом в участок председателя работнику полиции.

В результате неправомерных действий мужчины инспектор получил легкие телесные повреждения.

Суд, рассмотрев доказательства, признал действия обвиняемого покушением на умышленное убийство работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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