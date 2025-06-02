Голова ВАКС Віра Михайленко заявила, що ярлики «корупціонер» та «зрадник» – це «куля в бік справедливості», а «правосуддя – це не про перемогу добра над злом»

Після прес-релізу ДБР голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко заявила, що в Україні існує негативне явище навішування ярликів слідчими, адвокатами, журналістами та активістами, через що «гине віра в неупереджений суд».

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Після того, як Державне бюро розслідувань опублікувало прес-реліз, в якому вказало, що один з фігурантів кримінального провадження начебто «домовився з неназваним суддею ВАКС», голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко засудила навішування ярликів на суддів з боку слідчих, адвокатів, журналістів та активістів.

За її словами «ярлики вбивають справедливість», а «шаблонне мислення руйнує правосуддя».

Так, вона зазначила, що кожен ярлик «зрадник», «корупціонер», «продажний», «відмазали», «домовились» – це «куля в бік справедливості».

«Замість того, щоб уважно прочитати судове рішення, ми спираємося на пост у Facebook або емоційний сюжет на телебаченні. Замість того, щоб розібратися, які докази були у справі, ми шукаємо, хто чий кум. Так починається самосуд – не в залі суду, а у свідомості суспільства. Суддів судять раніше, ніж вони встигають ухвалити рішення. Затриманим і підозрюваним одразу «призначають» вирок, не чекаючи розгляду справи. І кожен, хто намагається сказати «давайте розберемось», автоматично отримує новий ярлик – «прикриває».

У правосудді ярлики небезпечні ще й тому, що вони змінюють саму суть довіри. Закон вимагає зваженості, неупередженості, доказів. А ярлики цього не потребують – їм достатньо загальної підозри або гучного обвинувачення. Вони отруюють справу ще до її завершення. Вони формують очікування «правильного рішення», і якщо він не збігається з емоційною правдою натовпу – звинувачується суд», вказала Віра Михайленко.

«Небезпека ярликів у тому, що вони перетворюють справедливість на виставу. І якщо рішення не подобається глядачам – суд підозрюють у змові. Тоді слідчий, який не зібрав належних доказів, або адвокат, якому немає чим спростовувати версію обвинувачення, можуть перекласти провину на суддю, журналіст – отримати перегляди, а активіст – лайки. Але в цій виставі гине найцінніше – віра в неупереджений суд», зазначила вона.

Голова ВАКС підкреслила, що «правосуддя – це не про перемогу добра над злом». Оскільки рішення «ухвалюється не серцем і не соціологією, а законом», тому ярлики тут особливо згубні.

Отже, на її думку, щоб зберегти правосуддя – потрібно навчитися стримувати себе.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд пізно ввечері 30 травня 2025 року оприлюднив заяву, у якій повідомив про тиск та спробу дискредитації діяльності суду зі сторони Державного бюро розслідувань.

Автор: Наталя Мамченко

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