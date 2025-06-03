Податкова пояснила, хто і коли зобов’язаний видавати фіскальний чек при торгівлі в інтернеті

У податковій підкреслили, що у більшості випадків застосування РРО є обов’язковим.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Головне управління Державної податкової служби у Київській області пояснило, хто і коли зобов’язаний видавати фіскальний чек при торгівлі в інтернеті.

Основним документом, який регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій, є Закон України №265/95-ВР «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265). Встановлення винятків щодо незастосування РРО іншими законами, окрім Податкового кодексу України (ПКУ), не допускається.

Згідно з п. 2 ст. 3 Закону №265, суб’єкти господарювання, які проводять розрахункові операції, у тому числі через Інтернет, зобов’язані надати покупцеві розрахунковий документ встановленої форми та змісту (фіскальний чек) у паперовій або електронній формі. Це стосується не лише готівки, а й розрахунків за допомогою платіжних карток, мобільних сервісів чи онлайн-банкінгу.

Обов’язок застосування РРО/ПРРО виникає не лише у момент передачі товару, а з моменту проведення розрахункової операції, якщо вона пов’язана з господарською діяльністю (п. 1 ст. 3 Закону № 265).

Звертаємо увагу, що обов’язок застосовувати РРО / ПРРО на загальних засадах з 01.01.2022 не поширюється лише на фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку І групи (п. 296.10 ст. 296 ПКУ).

Особливості для інтернет-торгівлі

Закон України від 03 вересня 2015 року № 675-VIII «Про електрону комерцію» (далі – Закон № 675) визначає продаж товарів дистанційним способом (підп. 14 п. 1 ст. 3), що включає електронні угоди без фізичного ознайомлення з товаром.

Водночас згідно з роз’ясненням Національного банку України (лист від 28.11.2019 № 57-0007/62082) квитанція, отримана при здійсненні розрахунку за допомогою ЕПЗ, не є розрахунковим документом у розумінні Закону № 265 та не підтверджує факт продажу товару (отримання послуг), а лише підтверджує ініціювання переказу коштів з рахунку держателя ЕПЗ.

Якщо покупець оплачує товар або послугу через платіжну систему (наприклад, за допомогою банківської картки через інтернет), то банк або платіжний сервіс, який проводить цю операцію, не є продавцем і не видає чек. У цьому випадку:

платником є сам покупець — власник платіжної картки;

отримувачем коштів є той, хто надає товар або послугу — наприклад, інтернет-магазин, підприємство, фізична особа.

Тому, якщо товар або послуга продається через інтернет і оплата відбулася за допомогою платіжної картки, саме продавець зобов’язаний застосувати РРО/ПРРО і видати фіскальний чек покупцю. Це обов’язкова вимога законодавства — незалежно від того, яка платіжна система була використана.

Суб’єкт господарювання завжди має визначити, де саме відбувається розрахунок із покупцем. Якщо це зробити неможливо, наприклад, коли покупець отримує електронний товар, як-от програму, електронну книгу, довідку, оцінку чи інший файл виключно онлайн, тоді використовувати РРО не потрібно.

Але якщо товар або послуга передається фізично (наприклад, товар доставляється кур'єром або послуга надається особисто), то підприємець зобов’язаний застосовувати РРО і видавати покупцеві фіскальний чек.

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