Стало відомо, чи можна пенсіонеру стати на облік у службі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю

Повноцінно стати на облік і набути статус безробітного можуть українці, які отримують пенсію по інвалідності, але ще не досягли пенсійного віку.

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Люди, які отримують пенсію за віком, не мають права реєструватися як безробітні та отримувати допомогу по безробіттю, адже вони вже мають соціальний захист і дохід, нагадує Полтавський центр зайнятості.

Статус безробітного можуть отримати працездатні особи до призначення пенсії, які не мають доходу через відсутність роботи і готові працювати, а також особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і отримують пенсію по інвалідності чи соціальну допомогу.

Водночас пенсіонери за віком можуть звертатися до служби зайнятості за інформаційно-консультаційними послугами, переглядати вакансії та отримувати консультації з трудового законодавства.

Виняток становлять особи з інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку – вони можуть ставати на облік у службі зайнятості та користуватися її послугами.

Крім того, з 30 квітня 2022 року діє закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», який дозволяє достроковий вихід на пенсію. Згідно зі змінами, особи, які втратили роботу за 1-1,5 роки до пенсійного віку через скорочення штату чи ліквідацію підприємства і мають необхідний страховий стаж, можуть оформити пенсію раніше, якщо після реєстрації в службі зайнятості не знайшлося підходящих вакансій або робота не підходить за станом здоров’я.

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