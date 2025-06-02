На область и Киев надвигается непогода: синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах 3 июня

Днем прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами возможны град и шквалы до 20 м/с.

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Во вторник, 3 июня, погода в Киеве и области будет нестабильной. По прогнозу синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, ожидается переменная облачность. Ночью — без осадков, однако днем по области прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами возможны град и шквалы ветра до 15–20 м/с.

Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 13–18°, днем поднимется до 24–29°.

В столице ночью ожидается 15–17°, днем — 26–28° тепла.

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