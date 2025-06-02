У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони – відео

У Стамбулі розпочався другий раунд переговорів між Україною та РФ.

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У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони. Про це повідомили в МЗС України та показали відео

Це другий раунд переговорів між Україною та РФ.

Як писала «Судово-юридична газета», 2 червня у Стамбулі пройде другий раунд переговорів України та Росії. Зустріч делегацій відбудеться у палаці Чираган.

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед раундом переговорів з РФ 2 червня у Стамбулі. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

«Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров», — наголосив Володимир Зеленський.

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