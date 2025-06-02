Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони – відео

14:52, 2 червня 2025
У Стамбулі розпочався другий раунд переговорів між Україною та РФ.
У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони. Про це повідомили в МЗС України та показали відео

Це другий раунд переговорів між Україною та РФ.

Як писала «Судово-юридична газета», 2 червня у Стамбулі пройде другий раунд переговорів України та Росії. Зустріч делегацій відбудеться у палаці Чираган.

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед раундом переговорів з РФ 2 червня у Стамбулі. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

«Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров», — наголосив Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах

Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Роман Костенко та інші внесли законопроект, яким дозволяється тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання чоловікам, які порушили законодавство про мобілізацію.

Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Для кандидатів у судді прибрали вимогу у 75% вірних відповідей на тестах щодо знання історії української державності

Раніше кандидат у судді мав набрати не менше 75% правильних відповідей на тесті щодо знання історії української державності, після змін цей бал встановить сама ВККС.

Міноборони затвердило зміни до положення про ВЛК, якими прискорять перевірку надання статусу непридатності до служби

Також запроваджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК – не більше 5 днів з дня надходження документів.

Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду