Переговори у Стамбулі 2 червня: опубліковано повний текст меморандуму, який Україна предала російській стороні

ЗМІ публікують повний текст меморандуму, який, як стверджується, українська делегація передала російській стороні та привезла на переговори до Туреччини.

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2 червня у Стамбулі проходить наступний раунд переговорів України та Росії. Делегації зустрілись у палаці Чираган.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер оприлюднив повну версію українського меморандуму, який було передано Росії. Першим пунктом у ньому є повне та безумовне припинення вогню.

Копію документа він поширив на своїй сторінці в соцмережі X.

Документ складений українською та англійською мовами.

Офіційно він має назву «Рамка переговорів між Україною та Росією» і складається з 5 частин.

Першим пунктом меморандуму є повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі «як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів».

Наступним кроком пропонується вирішити гуманітарні питання.

Ідеться про безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, обмін усіх полонених за принципом «всіх на всіх» та звільнення Росією всіх цивільних заручників.

Третьою пропонованою умовою України є неповторення агресії.

«Метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася», – йдеться в тексті.

Наступний пункт – гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти. Як вказано в документі, Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки.

Передбачається, що Москва та Київ запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод.

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