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Погодили обмін усіма важкохворими військовополоненими та особами до 25 років, — Рустем Умєров про результати переговорів з РФ

17:00, 2 червня 2025
Рустем Умєров зазначив, що результатом переговорів у Стамбулі є лише домовленність про обмін полоненими.
Погодили обмін усіма важкохворими військовополоненими та особами до 25 років, — Рустем Умєров про результати переговорів з РФ
Фото: Рустем Умєров/Фейсбук
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Україна і Росія 2 червня провели другий раунд переговорів у Стамбулі. Вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Про це за підсумками переговорів повідомив міністр оборони України, голова української переговорної групи Рустем Умєров на брифінгу.

Він уточнив, що є домовленість про обмін усіх військовополонених, які мають важкі хвороби, а також солдатів 18-25 років. 

"Ми домовилися про повернення тіл солдатів — "6000 на 6000", — додав Рустем Умєров.

За його словами, домовленості про припинення вогню досі немає.

Україна запропонувала провести нову зустріч із РФ у період з 20 по 30 червня, додав Умеров.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони. 

Також ми писали, що опубліковано повний текст меморандуму, який Україна передала російській стороні.

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед раундом переговорів. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров.

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