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Как пройти оценивание, которое заменило МСЭК, для установления или изменения инвалидности за границей

21:54, 2 июня 2025
Как украинцам за границей пройти оценивание для установления инвалидности.
Как пройти оценивание, которое заменило МСЭК, для установления или изменения инвалидности за границей
Источник фото: Natalia Gdovskaia/Getty Images
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В Украине действует новая система оценивания повседневного функционирования, которая помогает определить, какую поддержку должно предоставить государство в зависимости от состояния здоровья человека. Это право доступно и тем, кто находится за пределами Украины.

Оценивание позволяет получить социальную защиту, если есть нарушение функционирования.

Результаты оценивания могут стать основанием для:

  • установления или изменения инвалидности
    • получения социальных выплат
    • доступа к реабилитации и средствам поддержки
    • включения в программы помощи

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

  • лицо с стойкими или значительными нарушениями здоровья, которые продолжаются более 12 месяцев
    • если приближается дата повторного осмотра (назначенного МСЭК или экспертной командой)
    • если необходимо впервые получить статус инвалидности или изменить группу
    • если необходимо подтвердить инвалидность для выплат, реабилитации или другой поддержки

В КАКИХ СТРАНАХ ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Процедура упрощена для тех, кто находится в странах, с которыми Украина имеет международные соглашения в сфере соцзащиты:

  • Болгария
    • Эстония
    • Испания
    • Португалия
    • Литва
    • Латвия
    • Польша
    • Словакия
    • Чехия

КАК РАБОТАЕТ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

  1. Уполномоченный орган страны пребывания (соцстрах или медицинское учреждение) передает медицинские документы в Пенсионный фонд Украины
  2. Центр оценивания функционального состояния лиц принимает документы
  3. При необходимости документы переводятся
  4. Экспертная команда рассматривает дело и принимает решение
  5. Заключение направляется в Пенсионный фонд

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Минздрав МСЕК инвалидность граница

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