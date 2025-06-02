Как пройти оценивание, которое заменило МСЭК, для установления или изменения инвалидности за границей

21:54, 2 июня 2025
Как украинцам за границей пройти оценивание для установления инвалидности.
Источник фото: Natalia Gdovskaia/Getty Images
В Украине действует новая система оценивания повседневного функционирования, которая помогает определить, какую поддержку должно предоставить государство в зависимости от состояния здоровья человека. Это право доступно и тем, кто находится за пределами Украины.
Оценивание позволяет получить социальную защиту, если есть нарушение функционирования.
Результаты оценивания могут стать основанием для:
- установления или изменения инвалидности
• получения социальных выплат
• доступа к реабилитации и средствам поддержки
• включения в программы помощи
КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
- лицо с стойкими или значительными нарушениями здоровья, которые продолжаются более 12 месяцев
• если приближается дата повторного осмотра (назначенного МСЭК или экспертной командой)
• если необходимо впервые получить статус инвалидности или изменить группу
• если необходимо подтвердить инвалидность для выплат, реабилитации или другой поддержки
В КАКИХ СТРАНАХ ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
Процедура упрощена для тех, кто находится в странах, с которыми Украина имеет международные соглашения в сфере соцзащиты:
- Болгария
• Эстония
• Испания
• Португалия
• Литва
• Латвия
• Польша
• Словакия
• Чехия
КАК РАБОТАЕТ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
- Уполномоченный орган страны пребывания (соцстрах или медицинское учреждение) передает медицинские документы в Пенсионный фонд Украины
- Центр оценивания функционального состояния лиц принимает документы
- При необходимости документы переводятся
- Экспертная команда рассматривает дело и принимает решение
- Заключение направляется в Пенсионный фонд
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