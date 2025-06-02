Как пройти оценивание, которое заменило МСЭК, для установления или изменения инвалидности за границей

Как украинцам за границей пройти оценивание для установления инвалидности.

Источник фото: Natalia Gdovskaia/Getty Images

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В Украине действует новая система оценивания повседневного функционирования, которая помогает определить, какую поддержку должно предоставить государство в зависимости от состояния здоровья человека. Это право доступно и тем, кто находится за пределами Украины.

Оценивание позволяет получить социальную защиту, если есть нарушение функционирования.

Результаты оценивания могут стать основанием для:

установления или изменения инвалидности

• получения социальных выплат

• доступа к реабилитации и средствам поддержки

• включения в программы помощи

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

лицо с стойкими или значительными нарушениями здоровья, которые продолжаются более 12 месяцев

• если приближается дата повторного осмотра (назначенного МСЭК или экспертной командой)

• если необходимо впервые получить статус инвалидности или изменить группу

• если необходимо подтвердить инвалидность для выплат, реабилитации или другой поддержки

В КАКИХ СТРАНАХ ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Процедура упрощена для тех, кто находится в странах, с которыми Украина имеет международные соглашения в сфере соцзащиты:

Болгария

• Эстония

• Испания

• Португалия

• Литва

• Латвия

• Польша

• Словакия

• Чехия

КАК РАБОТАЕТ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Уполномоченный орган страны пребывания (соцстрах или медицинское учреждение) передает медицинские документы в Пенсионный фонд Украины Центр оценивания функционального состояния лиц принимает документы При необходимости документы переводятся Экспертная команда рассматривает дело и принимает решение Заключение направляется в Пенсионный фонд

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