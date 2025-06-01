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Фізособам дозволять лише 5 відправлень із післяплатою на місяць: Нова пошта вводить нові обмеження, — ЗМІ

08:49, 1 червня 2025
Щомісяця можна буде надіслати лише 5 посилок із післяплатою, а загальна сума не повинна перевищувати 30 000 грн.
Фізособам дозволять лише 5 відправлень із післяплатою на місяць: Нова пошта вводить нові обмеження, — ЗМІ
Ілюстративне зображення з відкритих джерел
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Починаючи з червня «Нова пошта» вводить нові обмеження, які стосуються приватних клієнтів. Про це повідомляє видання 7eminar.

Зокрема, сервіс NovaPay встановлює нові ліміти для онлайн-оплат та грошових переказів, що встановлюються індивідуально для кожного користувача, а саме – розміру ліміту, що встановлений для нього, у мобільному застосунку NovaPay.

Вказується, що деякі підприємці та постійні користувачі «Нової пошти», отримали листи від Нової пошти, що починаючи з 2 червня діятимуть нові правила:

  • фізичні особи зможуть відправляти накладеним платежем не більше 5 посилок на місяць;
  • загальна сума таких відправлень – не більше 30 тис. грн.

Щоб уникнути таких обмежень і працювати в повному обсязі, потрібно зареєструватися як ФОП. Це пов'язано з тим, що податкові органи посилюють контроль за податками та їхнім декларуванням. Тому, якщо з 1 червня при фіксуванні операцій, які схожі на підприємницьку діяльність, «Нова пей» може запросити надати інформацію про походження цих коштів.

«Звертаємо увагу, що квартального ліміту більше не існує. Якщо ви плануєте регулярні перекази або отримання післяплати, єдиний офіційний варіант – підключення Контролю-Оплати (КО) та робота з оплатою податків. Чому такі зміни? Державні органи (НБУ, Мінфін, Податкова) посилюють контроль за податками та їхнім декларуванням. Тому з 1 червня, якщо ми помітимо у вас операції, схожі на підприємницьку діяльність – ми можемо попросити надати пояснення щодо операцій з використанням наложенного платежу при будь-яких сумах. У разі відсутності відповідей або підозри на приховану підприємницьку діяльність, рахунок може бути тимчасово обмежено. Якщо ви дійсно ведете комерційну діяльність – радимо перейти на офіційний формат із підключенням КО. Це дозволяє спокійно працювати, приймати платежі та уникати податкових ризиків», — розповіли виданню в NovaPay.

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