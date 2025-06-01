Физлицам разрешат только 5 отправлений с наложенным платежом в месяц: Новая почта вводит новые ограничения, — СМИ

Ежемесячно можно будет отправить только 5 посылок с наложенным платежом, а общая сумма не должна превышать 30 000 грн.

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Начиная с июня «Новая почта» вводит новые ограничения, которые касаются частных клиентов. Об этом сообщает издание 7eminar.

В частности, сервис NovaPay устанавливает новые лимиты для онлайн-оплаты и денежных переводов, которые определяются индивидуально для каждого пользователя — по размеру лимита, отображаемого в мобильном приложении NovaPay.

Указывается, что некоторые предприниматели и постоянные клиенты «Новой почты» получили уведомления о том, что с 2 июня будут действовать новые правила:

физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц;

общая сумма таких отправлений — не более 30 тыс. грн.

Чтобы избежать этих ограничений и работать в полном объеме, необходимо зарегистрироваться как ФЛП. Это связано с тем, что налоговые органы усиливают контроль за уплатой и декларированием налогов. Поэтому с 1 июня, при фиксации операций, похожих на предпринимательскую деятельность, NovaPay может запросить информацию о происхождении средств.

«Обращаем внимание, что квартального лимита больше не существует. Если вы планируете регулярные переводы или получение наложенного платежа, единственный официальный вариант — подключение Контроля-Оплаты (КО) и работа с уплатой налогов. Почему такие изменения? Государственные органы (НБУ, Минфин, Налоговая) усиливают контроль за уплатой и декларированием налогов. Поэтому с 1 июня, если мы заметим у вас операции, похожие на предпринимательскую деятельность — мы можем попросить предоставить объяснение по операциям с использованием наложенного платежа при любых суммах. В случае отсутствия ответов или подозрений в скрытой предпринимательской деятельности, счёт может быть временно ограничен. Если вы действительно ведёте коммерческую деятельность — рекомендуем перейти на официальный формат с подключением КО. Это позволит спокойно работать, принимать платежи и избегать налоговых рисков», — рассказали изданию в NovaPay.

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