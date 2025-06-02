Нас заставляют вводить новые правила, — в Новой почте подтвердили мониторинг большого количества наложенных платежей

Новая почта также сообщила, что не ограничивает количество посылок, которые отправляются или получают.

Фото: Новая почта

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Как известно, начиная с июня «Новая почта» вводит новые правила, касающиеся частных клиентов.

В Новой почте решили разъяснить ситуацию.

«Новая почта НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ количество посылок, которые отправляются или получают. Наша цель — создать условия для легкого пользования услугами без препятствий и дополнительных вопросов для тех, кто занимается торговлей.

Но в условиях усиливающегося контроля предпринимательской деятельности со стороны государства нас заставляют вводить новые процедуры и правила», — говорится в заявлении.

Новая почта указала, что по требованиям государства любой финансовый сервис или банк обязан проверять клиентов по критериям риска, внимательно изучать все финансовые операции на предмет их законности — в том числе цели, характер и связи этих операций.

«Если вы, как физическое лицо, получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнер — NovaPay — обязан, согласно Закону Украины №361-IX, ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений о происхождении средств.

Если вы планируете или уже начинаете предпринимательскую деятельность — открывайте ФЛП (ФОП) или другую юридическую форму работы.

А мы готовы быстро и удобно заключить договор на услуги доставки и денежных переводов, что упростит вам работу», — добавили в Новой почте.

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