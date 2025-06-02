Кого насамперед ДПС включає у свій план-графік перевірок — роз’яснення

Платників податків перевіряють з різною частотою залежно від рівня ризику: з низьким ризиком — не частіше ніж раз на 3 роки.

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Податкова служба у Чернівецькій області пояснює, кого насамперед ДПС включає у свій план-графік перевірок.

Зазначається, що відповідно до абзаців першого – третього п. 77.2 ПКУ до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний.

Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік.

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків затверджено наказом Мінфіну від 02.06.2015 №524 (у редакції наказу Мінфіну від 07.09.2020 №548) (далі – Порядок №524).

Перелік ризиків та їх поділ за ступенями значущості (високий, середній, незначний) визначено Порядком №524.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС згідно з абзацом третім п. 1 розд. І Порядку №524 до 25 грудня року, що передує року, в якому проводитимуться такі документальні планові перевірки. Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування.

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