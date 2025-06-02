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Совет судей обратился к Президенту относительно подписания закона о реформе оплаты труда госслужащих

17:50, 2 июня 2025
Принятый закон о реформе оплаты труда государственных служащих был направлен на подпись Владимиру Зеленскому еще 17 марта – планировалось, что он вступит в силу с 1 апреля и позволит несколько повысить зарплаты в аппаратах судов.
Совет судей обратился к Президенту относительно подписания закона о реформе оплаты труда госслужащих
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Совет судей Украины 2 июня обратился к Президенту Владимиру Зеленскому по поводу подписания им закона о реформе оплаты труда госслужащих.

Как писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект 8222 Верховная Рада во втором чтении приняла 11 марта 2025 года.

17 марта этот закон 4282-IX был направлен на подпись Президенту. Закон должен был вступить в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм. Однако по состоянию на 2 июня этот закон не подписан.

«Закон находится на подписи у Президента. Работники аппаратов судов понимают, что хоть ненамного, но этот закон позволит повысить их заработные платы. Промедление не улучшает ситуацию. Поэтому призываем подписать принятый закон», – пояснил ситуацию председатель Совета судей Богдан Монич.

Ранее Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года – после запланированной даты вступления в силу нового закона. В частности, планировалось, что заработная плата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20-87% в зависимости от должности. Государственная судебная администрация даже выразила благодарность правительству и народным депутатам за принятие этого закона. Однако по неизвестным причинам с подписанием закона ситуация затянулась.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов отметил, что уже «со второго квартала 2025 года должен быть обеспечен конкурентный уровень судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов с учетом нагрузки, значимости и ответственности работы». Это предусматривает Дорожная карта по вопросам верховенства права, которую одобрил Кабмин для дальнейших переговоров с ЕС.

2 июня Денис Маслов сначала сообщил, что законопроект 8222 подписан, впрочем, затем исправил свое сообщение.

Автор: Наталя Мамченко

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судья госслужащие госслужба Рада судей Украины Владимир Зеленский

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Совет судей обратился к Президенту относительно подписания закона о реформе оплаты труда госслужащих

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