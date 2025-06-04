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На Вінниччині затримали організатора незаконного переправлення ухилянтів через кордон за $7000

00:05, 4 червня 2025
Зловмисник перевозив чоловіків на особистому автомобілі в об’їзд блокпостів.
На Вінниччині затримали організатора незаконного переправлення ухилянтів через кордон за $7000
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На Вінниччині правоохоронці викрили фігуранта незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 30-річний житель Черкаської області шукав клієнтів через спеціально створений меседжер. У переписці він домовлявся про деталі перевезення та зустрічі з потенційними «клієнтами».

Зловмисник перевозив чоловіків на особистому автомобілі в об’їзд блокпостів, щоб уникнути перевірки документів та законних обмежень на виїзд. 

Вартість такої «послуги» становила 7000 доларів з кожної особи.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку під час чергової передачі грошових коштів. У результаті обшуку у нього вилучили мобільний телефон, планшет та грошові кошти, отримані злочинним шляхом. 

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину передбаченого за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

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