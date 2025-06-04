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На Закарпатті горе-матір засудили за смерть 3-місячного сина, якого вона не лікувала від пневмонії

07:00, 4 червня 2025
Жінка, неналежно доглядаючи за немовлям, не звернулась до медиків за допомогою коли він захворів.
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На Закарпатті до 3 років обмеження волі засуджено матір, через не належний догляд якої помер 3-місячний хлопчик. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, вироком Великоберезнянського районного суду Закарпатської області визнано винною 38-річну мешканку Ужгородщини у злісному не виконанні  покладених на неї обов`язків по догляду за дитиною без поважних причин, що призвели до смерті немовляти (ст. 166 КК України).

Як відомо, подія трапилась у грудні 2023 року у с. Сухий, що на Ужгородщині.

В судовому засіданні прокурором доведено що жінка, неналежно доглядаючи за немовлям, не звернулась до медиків за допомогою коли він захворів.

В результаті тримісячний хлопчик помер від пневмонії. Сусіди засудженої знайшли тіло дитинки і повідомили про це правоохоронцям.

До цього, у травні 2023 року обвинувачену позбавлено батьківських прав відносно двох старших діток 2014 та 2015 років народження.

Наразі очікується набрання законної сили вироку суду першої інстанції.

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Закарпаття

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