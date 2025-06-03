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У Києві покарали водія електроскутера, який рухався тротуаром на Хрещатику — відео

23:30, 3 червня 2025
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія електроскутера, який рухався тротуаром на Хрещатику — відео
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У понеділок, 2 червня, покарали керманича електроскутера Shuttle Demin, який рухався тротуаром на вулиці Хрещатик.

Як повідомила патрульна поліція Києва, мотопатруль подав йому законну вимогу про зупинку, однак чоловік подався навтьоки.

Патрульні розпочали переслідування та зупинили втікача.

«Ми провели з громадянином роз'яснювальну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали», - заявили у поліції.

Також там нагадали, що згідно з п. 11.13 ПДР, рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках забороняється.

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Національна поліція ПДР Київ

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