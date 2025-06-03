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В Киеве наказали водителя электроскутера, который ехал по тротуару на Крещатике — видео

23:30, 3 июня 2025
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя электроскутера, который ехал по тротуару на Крещатике — видео
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В понедельник, 2 июня, наказали водителя электроскутера Shuttle Demin, который двигался по тротуару на улице Крещатик.

Как сообщила патрульная полиция Киева, мотопатруль подал ему законное требование об остановке, однако мужчина попытался скрыться.

Патрульные начали преследование и остановили нарушителя.

«Мы провели с гражданином разъяснительную беседу о недопустимости подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие административные материалы», — сообщили в полиции.

Также там напомнили, что согласно п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено.

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Национальная полиция ПДД Киев

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