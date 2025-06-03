На Львовщине будут судить экс-чиновника сельсовета за убытки в 300 тысяч гривен при закупке антидроновых ружей

Мужчина безосновательно включил НДС в стоимость оборонного оборудования, которое по закону не подлежало налогообложению, чем нанес обществу значительный ущерб.

Иллюстративное фото, источник - armyinform.com.ua

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Во Львовской области будут судить бывшее должностное лицо одного из сельсоветов Пустомытовского района, который нанёс общине ущерб в размере 300 тысяч гривен при закупке антидроновых ружей. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Ему инкриминируют служебную халатность (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в конце 2023 года должностное лицо организовало и провело публичную закупку товаров для обеспечения нужд одной из воинских частей Вооружённых Сил Украины.

Речь идёт о портативных радиоэлектронных средствах обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (антидроновые ружья).

При этом обвиняемый, будучи уполномоченным лицом по публичным закупкам, ненадлежащим образом исполняя служебные обязанности, утвердил тендерную документацию, в которой необоснованно включил в стоимость товаров налог на добавленную стоимость.

Однако такие товары оборонного назначения, согласно действующему законодательству, освобождены от данного налога.

В дальнейшем, во исполнение условий договоров, предметы закупки были поставлены подрядчиком и оплачены заказчиком.

В результате таких действий обвиняемого территориальной общине был причинён ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.

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