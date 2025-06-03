На Львівщині судитимуть експосадовця сільради за збитки у 300 тисяч гривень під час закупівлі антидронових рушниць

Чоловік безпідставно включив ПДВ у вартість оборонного обладнання, яке за законом не підлягало оподаткуванню, чим завдав громаді значних збитків.

Ілюстративне фото, джерело - armyinform.com.ua

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У Львівській області судитимуть колишнього посадовця однієї із сільрад Пустомитівського району, який завдав громаді 300 тисяч гривень збитків при закупівлі антидронових рушниць. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Йому інкримінують службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК України).

Встановлено, що наприкінці 2023 року посадовець організував та провів публічну закупівлю товарів для забезпечення потреб однієї з військових частин Збройних Сил України.

Мова йде про портативні радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (антидронові рушниці).

При цьому обвинувачений, який був уповноваженою особою з публічних закупівель, неналежно виконуючи службові обов’язки, затвердив тендерну документацію, де безпідставно врахував у їх вартість податок на додану вартість.

Проте такі товари оборонного призначення, згідно з чинним законодавством, звільненні від даного оподаткування.

В подальшому, на виконання умов договорів предмети закупівлі були поставлені підрядником та оплачені замовником.

Внаслідок таких дій обвинуваченого завдано шкоду територіальній громаді на понад 300 тисяч гривень.

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