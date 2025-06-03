Верховный Суд отменил договор дарения политической партией имущества благотворительному фонду

Распоряжение имуществом политической партии не для осуществления уставных задач и деятельность политической партии, наносящая ущерб государственной безопасности, нарушают публичный порядок – БП ВС.

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Имущество, принадлежащее политической партии, должно использоваться с целью реализации уставных задач, такое имущество может передаваться на благотворительные цели только в случае прекращения деятельности политической партии путем реорганизации или самороспуска. Распоряжение имуществом политической партии не способом и не для целей, определенных законом, и деятельность политической партии, которая наносит ущерб государственной безопасности, является нарушением публичного порядка, а потому договор дарения такого имущества является ничтожным на основании предписаний ч. 1, 2 ст. 228 ГК Украины.

К таким выводам пришла Большая Палата ВС по делу по иску Минюста о признании недействительным договора дарения недвижимого имущества, заключенного между Коммунистической партией Украины (КПУ) и благотворительным фондом (БФ).

Восьмой апелляционный административный суд решением от 5 июля 2022 года по делу № 826/9751/14 иск Минюста о запрете деятельности КПУ в связи с нарушением партией ст. 5 Закона Украины «О политических партиях в Украине» удовлетворил. Деятельность КПУ запрещена и передано имущество, средства и другие активы партии в собственность государства. В ходе выполнения Минюстом судебного решения по административному делу установлено, что после открытия судом производства по делу о запрете КПУ последняя отчудила около 150 объектов недвижимости, в том числе и недвижимое имущество на основании спорного договора.

Обращаясь с иском по этому делу, Минюст сослался, в частности, на обстоятельства антиконституционной деятельности КПУ, установленные в решении Восьмого апелляционного административного суда от 5 июля 2022 года по делу № 826/9751/14, просил признать спорный договор недействительным ввиду того, что КПУ осуществила отчуждение имущества с нарушением закона во избежание применения последствий запрета деятельности партии.

Апелляционный суд, отменив решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска, постановил новое решение, которым иск удовлетворил.

Большая Палата ВС, осуществляя правовую квалификацию спорного договора, подчеркнула, что в правовом государстве интересы государства должны соответствовать интересам общества и не могут им противоречить. Те из интересов общества, которые составляют собственно его фундамент, составляют публичный порядок. Возможность надлежащего функционирования политических партий в обществе - одна из общих основ конституционного строя государства, составляющей которого является общественный строй.

Большая Палата ВС отметила, что поскольку основной целью деятельности политических партий является содействие формированию и выражению политической воли граждан, участие в выборах и других политических мероприятиях, то владение, пользование и распоряжение имуществом политических партий должно осуществляться для достижения указанной цели.

Законодательство устанавливает ограничения и запреты по распоряжению имуществом политических партий. Имущество, принадлежащее политической партии, должно использоваться с целью реализации уставных задач политической партии (ст. 14 Закона Украины «О политических партиях в Украине»), такое имущество может передаваться на благотворительные цели только в случае прекращения деятельности политической партии путем реорганизации или самороспуска (ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О политических партиях в Украине»).

Учитывая то, что руководителем и учредителем БФ является лицо, которое было членом КПУ и занимало в партии одну из руководящих должностей, то есть связанное с дарителем лицо, это свидетельствует о недобросовестном поведении сторон спорной сделки. Заключение спорного договора дарения направлено на сохранение контроля над имуществом политической партии связанным лицом, которое входит в состав руководящих органов политической партии.

Кроме того, распоряжение имуществом КПУ не для осуществления уставной деятельности и вопреки закону обусловлено и угрозой запрета КПУ, которая существовала на момент совершения спорного договора. Составляющей публичного порядка, в частности, являются правоотношения, связанные с надлежащим функционированием политической системы, включая использование политическими партиями имущества на цели, связанные с законной деятельностью политических партий.

Суд в рамках дела о запрете деятельности КПУ установил обстоятельства о том, что деятельность КПУ представляет реальную угрозу конституционному строю и основным правам и свободам граждан Украины, а также направлена на нанесение вреда государственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Спорный договор дарения был заключен после открытия производства по делу о запрете партии и после возникновения обстоятельств, ставших основанием для запрета ее деятельности. Заключая такой договор, КПУ знала об обращении Минюста с иском о запрете деятельности КПУ и осознавала последствия возможного удовлетворения административного иска (потеря контроля над имуществом и другими активами партии). В результате совершения сделки произошло отчуждение имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности политической партии, вопреки закону, с умыслом на заключение сделки с противоправной целью.

Учитывая изложенное Большая Палата ВС пришла к выводу, что, заключая спорный договор дарения, КПУ действовала вопреки требованиям ст. 14, ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О политических партиях в Украине». Как деятельность политической партии, которая наносит ущерб государственной безопасности, так и распоряжение имуществом политической партии не способом и не для цели, определенные законом, нарушают публичный порядок, а потому договор дарения является ничтожным на основании предписаний ч. 1, 2 ст. 228 ГК Украины.

Постановление БП ВС от 16 апреля 2025 года по делу № 924/971/23.

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