На Закарпатье горе-мать осудили за смерть 3-месячного сына, которого она не лечила от пневмонии

На Закарпатье к 3 годам ограничения свободы приговорена мать, по вине которой из-за ненадлежащего ухода умер 3-месячный мальчик. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.
Так, приговором Великоберезнянского районного суда Закарпатской области признана виновной 38-летняя жительница Ужгородщины в злостном неисполнении возложенных на нее обязанностей по уходу за ребенком без уважительных причин, что привело к смерти младенца (ст. 166 УК Украины).
Известно, что происшествие произошло в декабре 2023 года в селе Сухой, что в Ужгородском районе.
В ходе судебного заседания прокурором было доказано, что женщина, ненадлежащим образом ухаживая за младенцем, не обратилась за медицинской помощью, когда тот заболел.
В результате трехмесячный мальчик умер от пневмонии. Соседи осужденной нашли тело ребенка и сообщили об этом правоохранителям.
Ранее, в мае 2023 года, обвиняемая была лишена родительских прав в отношении двух старших детей 2014 и 2015 годов рождения.
В настоящее время ожидается вступление в законную силу приговора суда первой инстанции.
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