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В Винницкой области задержали организатора незаконной переправки уклонистов через границу за $7000

00:05, 4 июня 2025
Злоумышленник перевозил мужчин на личном автомобиле в объезд блокпостов.
В Винницкой области задержали организатора незаконной переправки уклонистов через границу за $7000
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В Винницкой области правоохранители разоблачили фигуранта незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 30-летний житель Черкасской области искал клиентов через специально созданный мессенджер. В переписке он договаривался о деталях перевозки и встречах с потенциальными «клиентами».

Злоумышленник перевозил мужчин на личном автомобиле в объезд блокпостов, чтобы избежать проверки документов и законных ограничений на выезд.

Стоимость такой «услуги» составляла 7000 долларов с каждого человека.

Фигуранта задержали в процессуальном порядке во время очередной передачи денежных средств. В результате обыска у него изъяли мобильный телефон, планшет и денежные средства, полученные преступным путём.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, и об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет с конфискацией имущества.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

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