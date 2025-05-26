Чи може дружина оформити лікарняний для догляду за хворим чоловіком — відповідь ПФУ

У разі потреби доглянути за хворим чоловіком, необхідно, щоб лікар чоловіка сформував медвисновок відповідної категорії на дружину.

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У Пенсійному фонді України роз’яснили, чи може дружина оформити лікарняний для догляду за хворим чоловіком.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності (стаття 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066, передбачено, що у разі необхідності догляду за пацієнтом віком від 14 років його лікуючим лікарем формується медичний висновок категорії «Догляд за хворим членом сім’ї» на особу, яка здійснюватиме такий догляд.

Тому, у разі потреби доглянути за хворим чоловіком, необхідно, щоб лікар чоловіка сформував медвисновок відповідної категорії на дружину.

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