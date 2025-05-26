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У Києві підготували пляжі до купального сезону, відео

21:42, 26 травня 2025
У столиці провели комплекс заходів з протилептоспірозної дератизації пляжів, прибережних та відпочинкових зон.
У Києві підготували пляжі до купального сезону, відео
Фото: pleso.kyiv.ua
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КП «Плесо» повідомило, що провело санітарну обробка пляжів та зон відпочинку.

Зокрема, на прибережних захисних смугах, міських пляжах та у зонах відпочинку, що перебувають у підпорядкуванні КП «Плесо», проведено комплекс заходів з протилептоспірозної дератизації (боротьба з гризунами) та протикліщової обробки.

«Ці роботи є надзвичайно важливими для запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, які можуть передаватися через гризунів та комах», - заявили у КП.

Також там додали, що проведені заходи дератизації є безпечними для домашніх улюбленців та інших тварин. Їхня мета – виключно захист здоров’я людей.

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Київ

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