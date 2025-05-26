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В Киеве подготовили пляжи к купальному сезону, видео

21:42, 26 мая 2025
В столице провели комплекс мероприятий по противолептоспирозной дератизации пляжей, прибрежных и зон отдыха.
В Киеве подготовили пляжи к купальному сезону, видео
Фото: pleso.kyiv.ua
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КП «Плесо» сообщило, что провело санитарную обработку пляжей и зон отдыха.

В частности, на прибрежных защитных полосах, городских пляжах и в зонах отдыха, находящихся в подчинении КП «Плесо», проведен комплекс мероприятий по противолептоспирозной дератизации (борьбе с грызунами) и противоклещевой обработке.

«Эти работы крайне важны для предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний, таких как лептоспироз, которые могут передаваться через грызунов и насекомых», — заявили в КП.

Также там добавили, что проведенные мероприятия по дератизации безопасны для домашних питомцев и других животных. Их цель — исключительно защита здоровья людей.

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Киев

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