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Во Львове будут судить женщину, незаконно получившую почти 300 тысяч гривен по программе «Муниципальная няня»

22:36, 26 мая 2025
Женщина подделала документы о заболевании своего ребенка и получала компенсацию за услуги няни, которых на самом деле не было.
Во Львове будут судить женщину, незаконно получившую почти 300 тысяч гривен по программе «Муниципальная няня»
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Во Львове будут судить злоумышленницу, которая незаконно получила почти 300 тысяч гривен по программе «Муниципальная няня». Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 40-летняя жительница Львова предоставила фиктивные документы о якобы тяжелой болезни своего малолетнего ребенка и заключила фиктивный договор «О предоставлении услуг по уходу за ребенком до трех лет «Муниципальная няня». На основании этого она получила компенсацию за несуществующие услуги няни по уходу за якобы больным ребенком.

Общий ущерб, нанесённый государственному бюджету, составляет почти 300 тысяч гривен.

Злоумышленницу раскрыли оперативники уголовной полиции и следователи отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1, 2 ст.190 (Мошенничество) и ч.5 ст.27 - ч.1,3 ст.358, ч.4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Львов

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