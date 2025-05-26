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Передумали переходить на упрощенную систему налогообложения — можно ли отозвать заявление

22:18, 26 мая 2025
Поданное заявление о переходе на упрощенную систему отозвать нельзя.
Передумали переходить на упрощенную систему налогообложения — можно ли отозвать заявление
Фото: unsplash
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Главное управление ГНС в Тернопольской области рассказало, можно ли отозвать заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения.

Субъекты хозяйствования, которые хотят работать по упрощённой системе (то есть уплачивать единый налог), должны соблюдать определённый порядок, установленный Налоговым кодексом Украины.

Чтобы выбрать или перейти на упрощённую систему, необходимо подать заявление в налоговую службу по месту регистрации. Это можно сделать одним из трёх способов:

  • лично или через доверенное лицо;
  • отправить по почте (рекомендованным письмом с уведомлением о вручении);
  • подать в электронном виде через онлайн-сервисы, соблюдая законы об электронных документах и электронной идентификации.

Такое заявление также можно подать во время государственной регистрации юрлица или предпринимателя. В этом случае вся информация автоматически передаётся в налоговую через госрегистратора — отдельно обращаться в налоговую не нужно.

Если физическое лицо – предприниматель хочет работать на 1-й или 2-й группе единого налога, оно должно подать заявление до конца месяца, в котором было зарегистрировано. В этом случае оно считается плательщиком единого налога с первого числа следующего месяца.

Если же предприниматель хочет выбрать 3-ю группу без НДС, то ему нужно подать заявление в течение 10 дней с момента регистрации. В этом случае он становится плательщиком единого налога с даты регистрации.

Что касается электронных резидентов (е-резидентов), которые регистрируются как ФЛП, они автоматически считаются плательщиками единого налога с даты регистрации без необходимости подавать дополнительное заявление.

Если предприниматель или юрлицо уже работает на общей системе налогообложения, но хочет перейти на упрощённую, то такое заявление подаётся не позже чем за 15 дней до начала следующего квартала. Изменить систему можно только один раз в год.

Если предприниматель решит отказаться от упрощённой системы, он должен подать заявление не позже чем за 10 дней до начала нового квартала или года.

Кроме того, плательщик может добровольно отказаться от упрощённой системы, если планирует перейти на другую систему налогообложения. В этом случае он подаёт заявление после окончания отчётного квартала, и переход происходит с первого числа следующего месяца.

Важно знать, что поданное заявление о переходе на упрощённую систему нельзя отозвать. Регистрация плательщика единого налога осуществляется в течение двух рабочих дней, поэтому перед подачей заявления стоит тщательно взвесить своё решение.

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