В Киеве патрульные спасли мужчину, который застрял в вентиляционной шахте многоэтажки, видео

Мужчина случайно упал с крыши и застрял между этажами, полиция совместно со спасателями оперативно оказала помощь и передала его медикам.

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В Киеве правоохранители помогли спасти мужчину, который застрял в вентиляционной шахте. Об этом сообщает столичная патрульная полиция.

В частности, 25 мая на спецлинию 112 неравнодушные граждане сообщили о том, что в подъезде одного из многоэтажных домов Оболонского района мужчина зовет на помощь.

«Напарники Михаил Щербак и Павел Шишак услышали крики о помощи со стены подъезда на одном из этажей. Нам удалось установить контакт с гражданином, и он смог объяснить, что находился на крыше дома и случайно упал в вентиляционную шахту», — говорится в сообщении.

Полицейские привлекли к помощи спасателей и установили, что мужчина застрял между вторым и третьим этажами.

Мужчину освободили и передали медикам, которые впоследствии его госпитализировали.

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