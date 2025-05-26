Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за подделки подписи – Верховный Суд

15:24, 26 мая 2025
Такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права путем признания обязательства должника по договору отсутствующим.
Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за подделки подписи – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сделка, которая не была совершена (договор, который не был заключен), не может быть признана недействительной. Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за отсутствия волеизъявления (подделки подписи).

Такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права путем признания обязательства должника по договору отсутствующим.

На это указал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 5 марта 2025 года по делу № 554/11260/21 о признании недействительным договора займа денежных средств.

Обстоятельства дела

В обоснование исковых требований истица указывала, что она, как супруга умершего, приняла наследство. Ознакомившись с материалами дела о замене стороны исполнительного производства, узнала, что частным нотариусом по обращению ответчика была совершена исполнительная надпись о взыскании с нее в пользу ответчика задолженности по договору займа, который якобы был заключен между ее умершим супругом и ответчиком и удостоверен частным нотариусом.

Истица указывала, что оспариваемый договор займа ее супруг не подписывал, поскольку в тот день он не находился в г. Киеве, а подпись, выполненная в договоре от его имени, не соответствует его настоящей подписи.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав на доказанность отсутствия волеизъявления супруга относительно принятия на себя соответствующих договорных обязательств.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил решение и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска из-за недоказанности. Кроме того, апелляционный суд отметил, что поскольку исполнительная надпись частного нотариуса о взыскании задолженности по договору займа находится на принудительном исполнении у частного исполнителя и истица об этом осведомлена, она должна защищать свои права в рамках исполнительного производства.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с отказом в удовлетворении иска, однако отметил, что апелляционный суд ошибся в мотивах такого отказа, поэтому постановление апелляционного суда было изменено в мотивировочной части с изложением мотивов в редакции данного постановления по следующим причинам.

Сделка, которая не была совершена (договор, который не был заключен), не может быть признана недействительной. В случае оспаривания самого факта заключения сделки такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права, которое истец считает нарушенным, путем изложения соответствующего вывода о незаключенности договора в мотивировочной части судебного решения. Надлежащим способом защиты прав наследника, который считает договор займа незаключенным, является признание обязательства должника по договору займа отсутствующим.

Истица (наследник умершего заемщика) не заявляла требований о признании обязательства должника по спорному договору займа отсутствующим, поэтому требование о признании договора займа недействительным является ненадлежащим, поскольку не приводит к восстановлению нарушенных прав истицы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Верховный Суд договор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Минобороны заявили, что теперь военнослужащие могут рассказать о барьерах на службе в приложении Армия+

Минобороны запустило в приложении Армия+ опрос военнослужащих о том, какие барьеры они испытывают во время службы в армии.

Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за подделки подписи – Верховный Суд

Такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права путем признания обязательства должника по договору отсутствующим.

ВАКС сообщил о выявлении в жилье сотрудников аппарата устройств для прослушивания

ВАКС подал уведомления о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, а также возбуждены уголовные производства.

Ярослав Юрчишин считает, что настало время ограничить TikTok и Telegram для подростков

Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в своем канале в Telegram сообщил, что необходимо ввести возрастные ограничения в TikTok и Telegram.

Галина Третьякова: часть граждан платит налоги на обеспечение высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим

Часть граждан, которые платят в процентах больше потребительских налогов, платят налоги в пользу обеспечения высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим, – Галина Третьякова объяснила необходимость изменений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду