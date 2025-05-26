Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за подделки подписи – Верховный Суд

Такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права путем признания обязательства должника по договору отсутствующим.

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Сделка, которая не была совершена (договор, который не был заключен), не может быть признана недействительной. Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за отсутствия волеизъявления (подделки подписи).

Такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права путем признания обязательства должника по договору отсутствующим.

На это указал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 5 марта 2025 года по делу № 554/11260/21 о признании недействительным договора займа денежных средств.

Обстоятельства дела

В обоснование исковых требований истица указывала, что она, как супруга умершего, приняла наследство. Ознакомившись с материалами дела о замене стороны исполнительного производства, узнала, что частным нотариусом по обращению ответчика была совершена исполнительная надпись о взыскании с нее в пользу ответчика задолженности по договору займа, который якобы был заключен между ее умершим супругом и ответчиком и удостоверен частным нотариусом.

Истица указывала, что оспариваемый договор займа ее супруг не подписывал, поскольку в тот день он не находился в г. Киеве, а подпись, выполненная в договоре от его имени, не соответствует его настоящей подписи.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, указав на доказанность отсутствия волеизъявления супруга относительно принятия на себя соответствующих договорных обязательств.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил решение и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска из-за недоказанности. Кроме того, апелляционный суд отметил, что поскольку исполнительная надпись частного нотариуса о взыскании задолженности по договору займа находится на принудительном исполнении у частного исполнителя и истица об этом осведомлена, она должна защищать свои права в рамках исполнительного производства.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с отказом в удовлетворении иска, однако отметил, что апелляционный суд ошибся в мотивах такого отказа, поэтому постановление апелляционного суда было изменено в мотивировочной части с изложением мотивов в редакции данного постановления по следующим причинам.

Сделка, которая не была совершена (договор, который не был заключен), не может быть признана недействительной. В случае оспаривания самого факта заключения сделки такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права, которое истец считает нарушенным, путем изложения соответствующего вывода о незаключенности договора в мотивировочной части судебного решения. Надлежащим способом защиты прав наследника, который считает договор займа незаключенным, является признание обязательства должника по договору займа отсутствующим.

Истица (наследник умершего заемщика) не заявляла требований о признании обязательства должника по спорному договору займа отсутствующим, поэтому требование о признании договора займа недействительным является ненадлежащим, поскольку не приводит к восстановлению нарушенных прав истицы.

Автор: Наталя Мамченко

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