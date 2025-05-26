Немецкий суд разрешил Meta использовать данные пользователей для обучения ИИ

Судья подчеркнул, что для обучения ИИ будут использовать только общедоступные данные, которые также можно найти с помощью поиска.

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Высший земельный суд в Кельне отклонил ходатайство о судебном запрете, поданное группами защиты прав потребителей с целью запретить американскому технологическому гиганту Meta использовать данные пользователей Facebook и Instagram для обучения систем искусственного интеллекта, пишет Africaninsider.

Суд пришел к выводу, что компания Meta, которой принадлежат обе платформы социальных сетей, не нарушала законодательство Европейского Союза.

«Meta преследует законную цель, используя данные для обучения систем искусственного интеллекта», — говорится в заявлении суда.

В нем также говорится, что передача пользовательских данных в системы обучения ИИ разрешена «даже без согласия затронутых лиц».

Компания Meta объявила о планах начать обучение моделей искусственного интеллекта с использованием данных Facebook и Instagram с 27 мая.

Суд постановил, что обучение систем искусственного интеллекта «не может быть достигнуто другими столь же эффективными, но менее интрузивными средствами».

Судья подчеркнул, что Facebook намерен использовать только общедоступные данные, которые также можно найти с помощью поиска.

По словам суда, Meta также «приняла эффективные меры для существенного смягчения воздействия» на пользователей, в том числе сообщив о своих планах через свои мобильные приложения.

Центр защиты прав потребителей земли Северный Рейн — Вестфалия, который подавал иск, заявил, что по-прежнему считает использование пользовательских данных «крайне проблематичным».

«Все еще существуют серьезные сомнения относительно законности», — говорится в заявлении руководителя организации Вольфганга Шульдзинского.

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