Практика судов
  1. В мире

Немецкий суд разрешил Meta использовать данные пользователей для обучения ИИ

19:02, 26 мая 2025
Судья подчеркнул, что для обучения ИИ будут использовать только общедоступные данные, которые также можно найти с помощью поиска.
Немецкий суд разрешил Meta использовать данные пользователей для обучения ИИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший земельный суд в Кельне отклонил ходатайство о судебном запрете, поданное группами защиты прав потребителей с целью запретить американскому технологическому гиганту Meta использовать данные пользователей Facebook и Instagram для обучения систем искусственного интеллекта, пишет Africaninsider.

Суд пришел к выводу, что компания Meta, которой принадлежат обе платформы социальных сетей, не нарушала законодательство Европейского Союза.

«Meta преследует законную цель, используя данные для обучения систем искусственного интеллекта», — говорится в заявлении суда.

В нем также говорится, что передача пользовательских данных в системы обучения ИИ разрешена «даже без согласия затронутых лиц».

Компания Meta объявила о планах начать обучение моделей искусственного интеллекта с использованием данных Facebook и Instagram с 27 мая.

Суд постановил, что обучение систем искусственного интеллекта «не может быть достигнуто другими столь же эффективными, но менее интрузивными средствами».

Судья подчеркнул, что Facebook намерен использовать только общедоступные данные, которые также можно найти с помощью поиска.

По словам суда, Meta также «приняла эффективные меры для существенного смягчения воздействия» на пользователей, в том числе сообщив о своих планах через свои мобильные приложения.

Центр защиты прав потребителей земли Северный Рейн — Вестфалия, который подавал иск, заявил, что по-прежнему считает использование пользовательских данных «крайне проблематичным».

«Все еще существуют серьезные сомнения относительно законности», — говорится в заявлении руководителя организации Вольфганга Шульдзинского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект Meta ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коррупция, непрозрачность и безнаказанность подтачивают систему управления ЕС – Politico

Даже в случае с «Pfizergate» дипломаты не ожидают последствий для Урсулы фон дер Ляйен.

Стал известен перечень действующих судей, допущенных к экзамену для перевода в другой местный суд

ВККС опубликовала список действующих судей, допущенных к участию в квалификационном экзамене для перевода в другой суд.

В Минобороны заявили, что теперь военнослужащие могут рассказать о барьерах на службе в приложении Армия+

Минобороны запустило в приложении Армия+ опрос военнослужащих о том, какие барьеры они испытывают во время службы в армии.

Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за подделки подписи – Верховный Суд

Такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права путем признания обязательства должника по договору отсутствующим.

ВАКС сообщил о выявлении в жилье сотрудников аппарата устройств для прослушивания

ВАКС подал уведомления о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, а также возбуждены уголовные производства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду