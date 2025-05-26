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Німецький суд дозволив Meta використовувати дані користувачів для навчання ШІ

19:02, 26 травня 2025
Суддя наголосив, що для навчання ШІ використовуватимуть лише загальнодоступні дані, які також можна знайти за допомогою пошуку.
Німецький суд дозволив Meta використовувати дані користувачів для навчання ШІ
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Вищий земельний суд у Кельні відхилив клопотання про судову заборону, подане групами захисту прав споживачів з метою заборонити американському технологічному гіганту Meta використовувати дані користувачів Facebook та Instagram для навчання систем штучного інтелекту, повідомляє Africaninsider.

Суд дійшов висновку, що компанія Meta, якій належать обидві соціальні платформи, не порушила законодавство Європейського Союзу.

«Meta переслідує законну мету, використовуючи дані для навчання систем штучного інтелекту», — йдеться в рішенні суду.

У ньому також зазначається, що передача даних користувачів у системи навчання ШІ дозволена «навіть без згоди осіб, яких це стосується».

Компанія Meta оголосила про плани розпочати навчання моделей штучного інтелекту з використанням даних Facebook та Instagram з 27 травня.

Суд постановив, що навчання систем штучного інтелекту «не може бути досягнуте іншими настільки ж ефективними, але менш нав’язливими засобами».

Суддя підкреслив, що Facebook має намір використовувати лише загальнодоступні дані, які також можна знайти за допомогою пошуку.

На думку суду, Meta також «вжила ефективних заходів для суттєвого пом’якшення впливу» на користувачів, зокрема повідомивши про свої плани через мобільні додатки.

Центр захисту прав споживачів землі Північний Рейн — Вестфалія, який подав позов, заявив, що все ще вважає використання користувацьких даних «вкрай проблематичним».

«Досі існують серйозні сумніви щодо законності», — йдеться у заяві керівника організації Вольфганга Шульдзінського.

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штучний інтелект Meta ШІ

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