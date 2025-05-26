У Києві патрульні врятували чоловіка, який застряг у вентиляційній шахті багатоповерхівки, відео

У Києві правоохоронці допомогли врятувати чоловіка, який застряг у вентиляційній шахті. Про це повідомляє столична патрульна поліція.
Зокрема, 25 травня на спецлінію 112 небайдужі громадяни повідомили про те, що в під’їзді однієї з багатоповерхівок Оболонського району чоловік кличе на допомогу.
«Напарники Михайло Щербак та Павло Шишак почули поклики про допомогу зі стіни під’їзду на одному з поверхів. Нам вдалося встановити контакт із громадянином, і він зміг пояснити, що перебував на даху будинку й випадково впав у вентиляційну шахту», — йдеться у повідомленні.
Поліцейські залучили на допомогу рятувальників та встановили, що чоловік застряг між другим і третім поверхами.
Чоловіка визволили та передали медикам, які згодом його ушпиталили.
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