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Может ли жена оформить больничный по уходу за больным мужем — ответ ПФУ

22:54, 26 мая 2025
В случае необходимости ухода за больным мужем, врач мужа должен оформить медицинское заключение соответствующей категории на жену.
Может ли жена оформить больничный по уходу за больным мужем — ответ ПФУ
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В Пенсионном фонде Украины разъяснили, может ли жена оформить больничный для ухода за больным мужем.

Основанием для назначения помощи по временной нетрудоспособности является оформленный на основании медицинского заключения листок нетрудоспособности (статья 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Порядком формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения, утверждённым приказом Минздрава от 01.06.2021 № 1066, предусмотрено, что в случае необходимости ухода за пациентом в возрасте от 14 лет, его лечащий врач формирует медицинское заключение категории «Уход за больным членом семьи» на лицо, которое будет осуществлять такой уход.

Таким образом, в случае необходимости ухода за больным мужем, врач мужа должен оформить медицинское заключение соответствующей категории на жену.

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ПФУ больничные

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