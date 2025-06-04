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Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2025 році — головні особливості

07:36, 4 червня 2025
Податкове зобов’язання за звітний 2024 рік з податку, сплачується – фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення такого податкового повідомлення-рішення.
Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2025 році — головні особливості
Фото: zak.tax.gov.ua
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадало, що до 1 липня контролюючі органи надсилають платникам податків повідомлення про суму сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за звітний 2024 рік.

«Це повідомлення містить детальний розрахунок податку та реквізити для сплати, а також інформацію про адресу, площу об'єкта і пільги, якщо вони є», - заявили у податковій.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачують фізичні особи – власники:  

- квартир понад 60 кв. м; 

- будинків понад 120 кв. м; 

- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. м;

- нежитлової нерухомості.

Податкове зобов’язання за звітний 2024 рік з податку, сплачується – фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення такого податкового повідомлення-рішення.

Разом з тим, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до Центрів обслуговування платників за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

  • об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
  • розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
  • права на користування пільгою із сплати податку;
  • розміру ставки податку;
  • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платник самостійно може дізнатися скільки йому необхідно сплатити податку на нерухомість скориставшись онлайн-калькулятором на сайті ДПС.

У податковій додали, що платники податків мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова»: в режимі «ЕК для громадян» - «Загальна інформація про платника» - «Повідомлення про обов’язок сплати грошового зобов’язання (ППР)».

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