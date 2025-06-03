Disney проводит чистку персонала – сотни работников потеряли работу

Компания увольняет сотни работников по всему миру в различных подразделениях.

Фото: Disney Experiences

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Disney объявила об очередной волне увольнений - на этот раз речь идет о нескольких сотнях работников в разных странах и подразделениях. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя компании.

Как отмечается, развлекательный гигант продолжает адаптироваться к быстрым изменениям в индустрии, в частности к уменьшению популярности кабельного телевидения и переходу аудитории на стриминговые сервисы.

«Поскольку наша индустрия трансформируется быстрыми темпами, мы продолжаем оценивать пути эффективного управления нашим бизнесом, одновременно поддерживая современное творчество и инновации, которые потребители ценят и ожидают от Disney», - прокомментировали в Disney.

Это не первые сокращения за последние годы. В 2023 году компания уволила около 7 тысяч работников, стремясь сэкономить 5,5 миллиарда долларов. Тогда под сокращение попали, в частности, маркетинговые команды и подразделения, связанные с кино- и телепродукцией.

По состоянию на сейчас в Disney работают более 230 тысяч сотрудников, из которых около 60 тысяч - за пределами США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.