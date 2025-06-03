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Шмигаль у Парижі обговорив з керівництвом ОЕСР шлях України до членства в організації

18:58, 3 червня 2025
За словами Шмигаля, Україна реалізувала 23 спільні ініціативи з ОЕСР.
Шмигаль у Парижі обговорив з керівництвом ОЕСР шлях України до членства в організації
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Парижі з Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом. Основною темою перемовин стало посилення співпраці та просування України до повноправного членства в ОЕСР.

Як зазначив очільник уряду, за останні два роки Україна разом з ОЕСР реалізувала 23 спільні заходи, а також приєдналася до восьми ключових правових інструментів організації.

«Економічний огляд України та Огляд з питань доброчесності та протидії корупції в Україні, представлені ОЕСР, засвідчили позитивну динаміку урядових реформ. Ці документи нададуть позитивний сигнал іноземним компаніям для виходу на український ринок та інвестиції у відбудову нашої держави», — наголосив Шмигаль.

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Франція Денис Шмигаль

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