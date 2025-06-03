Шмигаль у Парижі обговорив з керівництвом ОЕСР шлях України до членства в організації

За словами Шмигаля, Україна реалізувала 23 спільні ініціативи з ОЕСР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Парижі з Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом. Основною темою перемовин стало посилення співпраці та просування України до повноправного членства в ОЕСР.

Як зазначив очільник уряду, за останні два роки Україна разом з ОЕСР реалізувала 23 спільні заходи, а також приєдналася до восьми ключових правових інструментів організації.

«Економічний огляд України та Огляд з питань доброчесності та протидії корупції в Україні, представлені ОЕСР, засвідчили позитивну динаміку урядових реформ. Ці документи нададуть позитивний сигнал іноземним компаніям для виходу на український ринок та інвестиції у відбудову нашої держави», — наголосив Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.