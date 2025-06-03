Дональд Трамп проведе розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 6 червня

Трамп планує переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо тарифів.

Фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть телефонну розмову вже цього тижня – у п’ятницю, 6 червня. Про це повідомила речниця Білого дому Каролін Левітт, пише Reuters.

Ймовірні переговори стануть продовженням спроб врегулювати торговельну напруженість між Вашингтоном і Пекіном. Левітт стала вже третьою представницею адміністрації Трампа, яка підтвердила підготовку до діалогу лідерів, зокрема щодо тарифної угоди, досягнутої в Женеві минулого місяця.

Очікується, що головними темами розмови стануть тарифні домовленості, експорт критичних мінералів та загальні умови торговельної співпраці.

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